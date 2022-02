Perchè è urgente un nuovo Piano oncologico nazionale

I punti chiave Il «sistema oncologico» in Italia

In Italia mille persone ogni giorno ricevono una diagnosi di cancro, i tumori sono la seconda causa di morte solo dopo le malattie cardiovascolari, ma sono diventati la prima causa di anni vita persa per disabilità e morte prematura. Agli elevati impatti sulla salute si aggiunge anche un burden socio-economico significativo, che si aggira intorno ai 17 miliardi di euro (di cui 10,6 miliardi di euro di spesa sanitaria; 1,3 miliardi di euro di spesa sociale e 5,2 miliardi di euro di costi legati alla perdita di produttività lavorativa, sia del malato oncologico che del caregiver).

Nonostante un burden socio-economico molto significativo, nel nostro Paese il “sistema oncologico” nel suo complesso risulta sostenibile: all'aumento della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi (passato per gli uomini dal 39% degli anni 1990-94 al 54% degli anni 2005-2009 e per le donne dal 55% al 63%), grazie a prevenzione, tecniche diagnostiche sempre più efficaci e sistemi organizzativi più efficienti, non è corrisposto un aumento proporzionale delle voci di spesa. Se si considera, infatti, la spesa socio-sanitaria dei malati oncologici a livello pro capite si evidenzia un aumento della spesa farmaceutica (+20,7%) negli anni dovuta certamente a terapie sempre più innovative, ma si registra anche una contestuale riduzione sia della spesa sociale totale (-41,1%), che della spesa sanitaria diretta (esclusa quella farmaceutica) del -53,3% e dei costi legati alla perdita di produttività (-4,6%) .

In altre parole, i nuovi farmaci oncologici hanno permesso da un lato di ridurre i costi sanitari diretti legati all'ospedalizzazione, alla spesa ambulatoriale e dall'altro di ridurre la spesa sociale in termini di prestazioni assistenziali e previdenziali, quindi di permettere ai malati oncologici di vivere meglio, con una qualità di vita superiore, riducendo gli impatti negativi sul sistema di welfare.



Nel prossimo ventennio si stima che, a causa dei cambiamenti demografici e dell'esposizione ai fattori di rischio (sovrappeso/obesità, basso consumo di alimenti freschi, sedentarietà, abuso di alcol e fumo, condizioni ambientali e fattori genetici), l'incidenza di queste patologie arriverà quasi a raddoppiare. Assumere comportamenti corretti e agire sui fattori di rischio è fondamentale nella prevenzione dei tumori. Oltre alla prevenzione primaria, anche quella secondaria, realizzata attraverso gli screening, è di fondamentale importanza nella lotta al cancro. La tempestività della diagnosi è cruciale per aumentare le probabilità di sopravvivere alla malattia. Negli ultimi anni prima della pandemia l'adesione ai programmi di screening (organizzati e spontanee) in Italia era migliorata in modo significativo e risultava essere tra le più alte a livello europeo per tutte le tipologie di tumori.



Tuttavia, la pandemia ha fatto registrare un drammatico rallentamento delle attività di screening: dal monitoraggio condotto nel 2020 emerge, ad esempio, un calo mediano del 45% del volume degli screening mammografici, cui sono corrisposti circa 3.300 diagnosi di carcinomi mammari in meno, e una riduzione del 7,7% degli interventi chirurgici per tumore alla mammella di priorità A. Rallentamento che si è verificato in tutte le regioni italiane, con impatti negativi sui programmi di screening e sulle diagnosi tardive. Analizzando i dati, tendenzialmente le regioni caratterizzate da tassi di adesione alle campagne di screening superiori alla media prima della pandemia hanno registrato una riduzione dei volumi di screening più contenuta rispetto alla media nazionale, e viceversa.