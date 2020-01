Perché è urgente sviluppare un piano Industria 4.0 per il Terzo Settore di Mario Calderini e Maurizio Sobrero

Negli ultimi due anni è cresciuto in forza ed autorevolezza un dibattito globale sulla necessità per le imprese di ripensare la propria responsabilità e incorporare esplicitamente obiettivi di impatto sociale nel proprio core business. L'ultima tappa di questa discussione si è appena conclusa a Davos, dove Il Manifesto 2020 (“Davos Manifesto 2020: the universal purpose of a company in the fourth industrial revolution”) sollecita l'adesione dei grandi capitali internazionali ad un'agenda di transizione verso il cosiddetto stakeholder capitalism, caratterizzato dalla necessità di rispondere ad una ampia comunità di portatori di interessi e non solo agli azionisti.

Qualunque sia il giudizio che si voglia dare di questa presa di coscienza delle imprese e dei finanzieri di tutto il mondo, è innegabile che ciò riproponga con prepotenza il dibattito tra ruolo del mercato e ruolo dello Stato. In senso ancor più generale, questa grande riflessione collettiva suggerisce una nuova ipotesi di terza via tra Stato e mercato e porta in primo piano il ruolo del Terzo Settore, come ben argomentato con una prospettiva globale nel suo ultimo libro Ragurhan Ranjan, ex Chief Economist del Fondo Monetario Internazionale e 23mo Governatore della Banca Centrale dell'India.

Ma se realmente pensiamo che il Terzo Settore possa giocare un ruolo rilevante nel definire una nuova stagione di capitalismo responsabile e di sviluppo sostenibile, è tempo che politica smetta di considerarlo come un settore non produttivo e lo includa a pieno titolo nelle proprie politiche di sviluppo economico, nelle politiche industriali, nelle politiche dell'innovazione.

In tutto il mondo, il terzo settore viene definito per differenza rispetto allo Stato e al mercato e questa prospettiva si traduce anche in una scarsa attenzione alla sua centralità per il benessere di molti cittadini. In Italia è stato definito nella legge delega 106/2016 e comprende oltre 300mila “…enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

E' un settore che in Italia impiega 844.775 dipendenti e che continua a espandersi con tassi di crescita medi annui superiori a quelli che si rilevano per le imprese tradizionali, in termini sia di numero di imprese sia di numero di dipendenti. Aumenta di conseguenza la rilevanza delle istituzioni non profit rispetto al complesso del sistema produttivo italiano, passando dal 5,8% del 2001 all'8,0% del 2017 per numero di unità e dal 4,8% del 2001 al 7,0% del 2017 per numero di dipendenti.