Perché eliminare la parola fallimento

Quando l’ordine viene violato, il diritto reagisce a sua volta con la forza e la violenza: e potremmo addirittura arrivare a sostenere che da Beccaria in poi il dibattito ruota solo intorno al tentativo di depurare da un eccessivo arbitrio punitivo la risposta dello Stato alle violazioni del suo ordine.

Il punto di vista privilegiato di questi discorsi è il diritto penale: ed è naturale, tanto più se la violenza viene intesa, nella sua accezione più classica, come “attacco al corpo di una persona”. Ma la violenza appartiene all’orizzonte del diritto tout court, e quindi anche a quello del diritto civile.

In primo luogo anche il diritto civile riveste la funzione di regolamentare la vita e la convivenza nell’ambito delle istituzioni. Il potere dello Stato, sottolinea Carlo Ginzburg, si fonda sulla soggezione alle norme giuridiche, e le norme giuridiche comprendono l’intero ordinamento, in tutti i suoi settori. Inoltre la violenza è comunque presentissima anche nel codice civile, in quanto tale (vuoi come violenza psicologica, vuoi nella stessa accezione di violenza fisica): ad esempio quale causa di annullamento dei contratti, o quale motivo di impugnazione del matrimonio e delle disposizioni testamentarie, o quale elemento ostativo dell’usucapione.

Vale a dire: anche il codice civile assume espressamente la violenza al proprio interno, quale elemento caratterizzante di molte fattispecie, e lo fa a prescindere dalla commissione di qualunque reato.

La violenza, infine, si annida sempre anche nelle parole, che possono fare male come i gesti; e questo non può non valere a maggior ragione quando le parole sono quelle della legge, proprio per via della loro forza coercitiva. Anche da questo ulteriore punto di vista il diritto civile risulta coinvolto a pieno titolo nel discorso, tanto quanto il diritto penale: e lo dimostra, nel presente, perfino la riforma del diritto fallimentare contenuta nel Codice della crisi, se è vero che una delle principali novità del Codice è appunto lessicale e consiste nel fatto che il “fallimento” cambierà il proprio nome in “liquidazione giudiziale”. Questa novità è giustificata dal desiderio di superare, anche nel linguaggio, le implicazioni negative storicamente derivanti dal fallimento nella sua percezione soggettiva e sociale.