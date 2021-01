Perché gli errori inevitabili si devono affrontare a viso aperto Gli errori inevitabili si devono affrontare a viso aperto e, se siamo in due o più, è pure meglio di Vittorio Pelligra

Start up, quando l’errore diventa risorsa

Gli errori inevitabili si devono affrontare a viso aperto e, se siamo in due o più, è pure meglio

8' di lettura

Cosa intendiamo esattamente con l'espressione “Per un punto Martin perse la cappa”? Siamo nel XVI secolo e la leggenda vuole che Martino fosse un monaco dell'abazia di Asello, situata probabilmente sull'Appennino toscano. Martino era il sostituto designato dell'ormai anziano abate, Leonildo. Per suggellare il cambio della guardia e la sua promozione con un motto benaugurale e al tempo stesso una dichiarazione programmatica su come avrebbe condotto l'abazia, Martino incaricò un artigiano locale di realizzare un'iscrizione sull'architrave del portale d'ingresso. L'iscrizione, in latino, recitava “Porta patens esto. Nulli clavdatur honesto”, cioè “Porta sarai aperta. A nessun uomo onesto sarai chiusa”. In questo modo il futuro abate intendeva indicare la sua politica di apertura, accoglienza e carità verso tutti coloro che si dimostravano onesti e di buona volontà.

Una lodevole iniziativa, quella di Martino, se non fosse che l'artigiano, come era facile supporre per quei tempi, era del tutto analfabeta e compose l'iscrizione quasi così come gli era stato ordinato. E in quel “quasi” si giocò tutto il destino di Martino. L'iscrizione, infatti, apparve sul portale dell'ingresso principale dell'abazia in questa forma “Porta patens esto nulli. Clavdatur honesto” che, esattamente all'opposto di quanto voleva indicare il monaco, stava a significare “Che la porta non sia aperta per nessuno. Sarà chiusa all'uomo onesto”. Lo spostamento del punto, da prima a dopo la parola “nulli”, una innocua svista per l'artigiano, rappresentava, in realtà, per Martino l'enunciazione di una politica totalmente contraria ai principi dell'ordine monastico che si apprestava a rappresentare. Quel punto dunque era tutt'altro che marginale.

Ma se l'errore fosse stato scoperto e corretto immediatamente, tutto sommato le conseguenze sarebbero state limitate. Il problema si aggravò perché, invece, sulle prime, l'errata collocazione del punto passò inosservata ai più, ma non a tutti. Nelle alte sfere ecclesiastiche la notizia di questo strano messaggio si diffuse molto velocemente e, una volta scoperta la causa dell'errore, la negligenza di Martino nel controllare e verificare la corretta esecuzione del lavoro che aveva commissionato all'artigiano venne considerata un segno di inadeguatezza alla gestione di una realtà al tempo stesso spirituale ma anche molto terrena e complessa come un'abazia. “Uno pro puncto caruit Martinus Asello”. Secondo alcuni fu questa la scritta che infine venne apposta sulla porta di ingresso dell'abazia. “Per un punto Martino pere Asello”, cioè la direzione spirituale dell'abazia, cui tanto anelava.

Questa leggenda mette in luce un punto importante, ma troppo spesso trascurato quando si riflette intorno alla natura degli errori umani e sulle loro conseguenze. Come abbiamo spesso detto, l'errore, infatti, è un elemento necessario alla stessa condizione umana. La vulnerabilità all'errore è il prezzo che dobbiamo pagare per poter godere delle, per altri versi strabilianti, abilità del nostro cervello nel gestire in modo efficace, rapido ed economico, dal punto di vista energetico, l'enorme mole di dati e informazioni che la realtà complessa che abitiamo ci pone di fronte e con la quale dobbiamo confrontarci per poter agire giorno dopo giorno, ormai da centinaia di migliaia di anni.

Gli stessi errori, però, se è vero che spesso non producono effetti rilevanti, altre volte, soprattutto quando si verificano nell'ambito di sistemi tecnologicamente complessi, opachi alla comprensione degli operatori e in ambiti intrinsecamente pericolosi, possono mettere in atto catene di eventi con esiti perfino catastrofici. Per cercare di gestire, da una parte, l'inevitabilità dell'errore tenendo conto, dall'altra, del suo potenziale distruttivo, diventa necessario considerare un altro elemento, e cioè la capacità non tanto di evitare gli errori, ma quella di individuarli quanto più frequentemente e prontamente possibile.