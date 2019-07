Perché la Fed è pronta a tagliare i tassi

PROBABILITÀ DI RECESSIONE Dati in percentuale (Fonte: Fed di Cleveland)

La Federal reserve di Cleveland va anche oltre e, sulla base della curva dei rendimenti, calcola ogni settimana anche la probabilità di recessione a un anno. Dall’autunno 2018, l’indicatore ha superato i massimi dalla grande recessione, e ha poi accelerato il suo rialzo. Nelle ultime settimane la probabilità di una crisi a luglio 2020 è leggermente calata restando però a livelli elevati: il 35% circa, dal 40% di inizio giugno. È questa, probabilmente, l’elemento chiave che rende razionale un eventuale taglio della Fed, soprattutto se isolato: al momento è soprattutto una misura di risk management (di per sé non priva di costi).



Un taglio non irragionevole

A fronte di una prospettiva di rallentamento anche brusco, gli Stati Uniti non assistono in realtà a quella rapida flessione delle aspettative di inflazione che si registra invece in Eurolandia. Ha però un livello dei tassi quasi “normalizzato”, che non rende del tutto irrazionale un taglio dei tassi. Nella consapevolezza però che quasi tutte le regole teoriche sul livello ottimale del costo ufficiale del credito indicano un livello analogo a quello attuale o leggermente superiore. In questo senso, sarà importante che Powell dia ad analisti e investitori la chiave per capire esattamente la “funzione di reazione” della Fed in questa fase e quindi cosa aspettarsi. Auspicio che, come in passato, potrebbe andare deluso.