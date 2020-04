Perché la Fed ha raggiunto (per ora) il suo obiettivo Il forte intervento monetario della banca centrale Usa ha riportato ordine sui mercati al punto che il dollaro ha guadagnato terreno. Nella sua prima riunione dopo l’emergenza potrà limitarsi a piccoli interventi tecnici di Riccardo Sorrentino

Terra incognita. Non è la prima volta che le banche centrali si muovono in aree inesplorate. Tocca alla Federal reserve, tra le grandi banche centrali, avventurarsi per prima nella difficile gestione di un ampio pacchetto di misure monetarie a sostegno di una grande economia ibernata, che occorre mantenere vitale. Si presenta all’appuntamento dopo aver varato un ambizioso piano di acquisto di titoli, illimitato, e tassi di interesse tagliati bruscamente allo 0-0,25%. Dovrà fare altro?



Misure solo tecniche

Forse no. Non ora almeno. Gli analisti si aspettano alcune misure di carattere tecnico, un aumento di cinque punti base (0,05 punti percentuali) del tasso di interesse sulle riserve in eccesso (Ioer) e dei Reverse repurchase agreement (Rrp) in modo da mantenere i tassi sui Fed Funds leggermente al di sopra del livello minimo. Non è previsto – perché non piace alla Fed di Jeremy Powell, ed è un peccato – la reintroduzione di una forward guidance, che indichi a tutti cosa potrà fare in futuro la banca centrale e con quali tempi.



Aumenta l’offerta di moneta...



L'IMPEGNO DELLA FEDERAL RESERVE Base febbraio 2020 = 100. I dati sulla base monetaria sono relativi al secondo giorno successivo a quello indicato. (Fonte: Fred - St. Louis Fed)

La Fed si presenta in ogni caso all’appuntamento con risultati importanti. Le misure già introdotte hanno aumentato sensibilmente la base monetaria, che è riuscita a far accelerare anche l’offerta di moneta, rappresentata da M1 e M2. Un risultato non scontato in un’economia che, sia pure in modo differenziato, ha rallentato fortemente le attività.

È un aumento dell’offerta di denaro che al momento non preoccupa. Gli acquisti di titoli, del resto, non costituiscono una monetizzazione del debito e la liquidità così creata non si trasforma in un immediato aumento dell’offerta, che viene “mediata” dalle aziende di credito in dipendenza – con tutte le imperfezioni del caso – dalle situazioni concrete di aziende e famiglie.

Inflazione sotto controllo