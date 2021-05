Perché la Fed non si cura dell'inflazione

US TREASURIES - STRUTTURA A TERMINE DEI RENDIMENTI Loading...

A febbraio, in particolare, i rendimenti dei Treasuries sono saliti di 33 punti base sulle scadenze 7-10 anni e di oltre 40 punti base sulla scadenza ventennale. Di contro, nel più lungo periodo compreso tra inizio marzo e metà maggio, la crescita dei rendimenti sulle stesse scadenze è rimasta sotto i 28 punti base.



Gli osservatori più preoccupati di una spirale inflazionistica sottolineano come nelle ultime settimane le aspettative d'inflazione espresse dai differenziali di rendimento tra i titoli governativi standard a tasso fisso e quelli immunizzati dal rischio d'inflazione (TIPS, Treasury Inflation Protected Securities) siano aumentate specie sulle scadenze da 1 a 5 anni. In particolare, sulla scadenza quinquennale questo differenziale – c.d. breakeven inflation – oscilla intorno al 2,7%, un valore che non si toccava dal lontano 2005. Tuttavia, altri analisti notano che in questo momento storico la breakeven inflation non è un indicatore troppo affidabile dell'inflazione attesa, perché da marzo 2020 la FED sta acquistando massicciamente sia titoli di Stato a tasso fisso che titoli TIPS, di fatto influenzando significativamente il processo di price discovery del mercato. È sufficiente pensare che a fine febbraio 2021 la FED deteneva oltre $ 300 miliardi di TIPS, pari a più del 20% dell'intero ammontare in circolazione.



Lo scenario più convincente in base ai vari indicatori di mercato è che negli Stati Uniti sia in atto una ripresa dell'inflazione ma che i picchi degli ultimi mesi siano un fenomeno transitorio, destinato ad esaurirsi entro l'autunno.



Il peso dell'«effetto-base»

Questa lettura risulta coerente anche con l'analisi dei principali drivers dei recenti picchi inflattivi. Primo tra questi è il c.d. «effetto-base», ossia il fatto che la variazione annuale dell'indice CPI rilevata, ad esempio, ad aprile 2021 è ottenuta confrontando il valore assoluto dell'indice ad aprile di quest'anno contro quello – zavorrato – di aprile 2020 quando era tutto fermo a causa dei lockdowns stretti. In altri termini, la fiammata del mese scorso riflette non solo il recente aumento dei prezzi ma anche il loro collasso nello stesso periodo del 2020, specie quelli degli energetici (ad aprile 2020 il futures sul petrolio è crollato a -37 $ a barile) e di altri beni e servizi Covid-sensitive come le tariffe di aerei e hotel (cfr. Figura 3).

USA: VARIAZIONE % ANNUA DELL'INDICE CPI HEADLINE E DI ALCUNI BENI E SERVIZI COVID-SENSITIVE Loading...

Durante la prima ondata di contagi, il livello di queste componenti dell'indice CPI è crollato del 15% su base annua, addirittura di quasi il 30% nel caso delle tariffe aeree dal momento che le persone erano chiuse in casa. Il recente exploit, quindi, è in larga misura imputabile proprio al rimbalzo rispetto ai minimi dell'anno scorso. Per stimare approssimativamente il contributo dell'effetto-base all'inflazione annua rilevata negli ultimi mesi si può ricorrere a un semplice esercizio controfattuale, calcolando la variazione dell'indice CPI headline rispetto al livello osservato nel mese di febbraio 2020, prima dell'arrivo della pandemia in Occidente (cfr. Figura 4).