Perché la Fed sta «facendo il tifo» per una caduta di Wall Street

Dai minimi del 20 maggio i principali indici di Wall Street hanno messo a segno un rimbalzo del 10%. Ci sono stati importanti acquisti anche sui bond con conseguente ridimensionamento dei rendimenti. I tassi dei Treasury a 10 anni, dopo aver trovato un top relativo al 3,2%, sono scesi fino al 2,7% (per poi risalire al 2,9%).

Ma siamo così sicuri che nelle stanze della Federal Reserve ne siano contenti? In tempi paradossali come quelli che stiamo vivendo - in cui gli investitori stanno fronteggiando...