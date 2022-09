Perché la fiducia genera affidabilità e la sfiducia opportunismo?

Ciò spiega la difficoltà di questo approccio a comprendere a fondo fenomeni sociali rilevanti, come per esempio quello delle relazioni fiduciarie. Tali limitazioni derivano dalla mancanza di una teoria che riesca a formalizzare il processo di ragionamento che ci consente, per citare l’economista Herbert Gintis, di «comprendere e condividere il contenuto delle altre menti» (The Bounds of Reason, Game Theory and the Unification of the Behavioral Sciences. Princeton University Press, 2009).

Il contributo della psicologia

Abbiamo visto nel Mind the Economy della settimana scorsa come all’inizio degli anni ‘40 del secolo scorso John von Neumann e Oskar Morgenstern iniziarono a sviluppare la teoria dei giochi proprio per cercare di superare i limiti che la teoria economica neoclassica incontrava nel descrivere e spiegare i fenomeni caratterizzati da interdipendenza strategica. Tuttavia, come anche questi risultati sperimentali mostrano, la teoria dei giochi classica, dopo decenni di sviluppi e innovazioni non è ancora in grado di dare una descrizione e una spiegazione soddisfacente di questo genere di fenomeni. Un promettente passo in avanti sembra però arrivare dalla cosiddetta psychological game theory (teoria dei giochi psicologici) sviluppata in questi ultimi anni da un gruppo di brillanti teorici e sperimentalisti desiderosi di comprendere più a fondo la logica sottostante l’intenzionalità, le emozioni sociali e altre forme di comunicazione intersoggettiva. Questo viene fatto, da una parte, superando l’impostazione consequenzialista e dall’altra, facendo in modo che il valore di certe azioni sia legato esplicitamente alle intenzioni, alle credenze e alle emozioni dei giocatori.

La teoria dei giochi psicologici differisce rispetto alla teoria classica, principalmente perché è in grado di considerare l’interazione tra soggetti ad un livello più profondo. Nel processo decisionale, infatti, non si prendono in considerazione solamente le azioni da compiere e le credenze circa le azioni che compiranno gli altri, come nella teoria dei giochi classica, ma anche le credenze di ordine superiore al primo, vale a dire ciò che ogni giocatore crede che gli altri si aspettino da lui, ciò che questi credono che egli creda che i primi si aspettino da lui, e così via.

Questo espediente epistemico consente di descrivere e formalizzare tutte quelle ragioni per l’azione che sono prettamente emotive e relazionali. Una ben definita classe di emozioni, infatti, ha radice relazionale: sono quelle emozioni che dipendono dalle attese degli altri circa il nostro comportamento e dalle credenze individuali rispetto a tali aspettative. La gioia per essere riusciti a sorprendere piacevolmente un amico deriva dal fatto che l’amico si aspettava un comportamento differente rispetto a quello che abbiamo posto in essere. Allo stesso modo, ci sentiamo in colpa quando sappiamo che qualcun altro contava su di noi, e noi coscientemente abbiamo deluso tali aspettative.

Emozioni come l’orgoglio, il risentimento, la colpa e la gratitudine, hanno tutte la stessa forza motivazionale e la stessa natura epistemica. Mentre la teoria dei giochi classica ma anche i modelli più sofisticati basati sull’altruismo o sull’equità si fondano su una visione ipersemplificata dell’intenzionalità, la teoria dei giochi psicologici e i modelli che sfruttano la sua struttura epistemica permettono di descrivere agenti che sono capaci di ascrivere intenzioni alle azioni osservate o immaginate degli altri giocatori, e di formalizzare questo genere di motivazioni relazionali. Grazie a questi nuovi strumenti analitici, la teoria dei giochi psicologici sembra in grado di affrontare e, in una certa misura, di risolvere alcuni dei problemi più impegnativi emersi nell’ambito della teoria dei giochi classica negli ultimi anni.