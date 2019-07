La foto del ragazzo bendato mostra la violazione di Costituzione e diritti dell’uomo

4' di lettura

Nelle ultime ore diversi giornali hanno pubblicato la foto di Gabriel Christian Natale-Hjorth mentre si trova in una caserma dei carabinieri di Roma: Natale-Hjorth è il ragazzo statunitense di 18 anni sospettato di aver preso parte all’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega venerdì scorso nel centro di Roma. Ha le manette ai polsi, con le braccia dietro la schiena: seduto su una sedia, attende forse di essere interrogato.

Ma l’immagine che più colpisce è quella testa china con una benda sugli occhi circondata sullo sfondo dalle divise di alcuni carabinieri.

La reazione dell’Arma all’immagine diffusa è stata immediata con l’apertura di un’indagine interna che ha portato, come primo risultato, all’individuazione dell’autore del gesto e al suo trasferimento in un ruolo non operativo.



Come spesso accade in questi casi, la politica non ha perso tempo per intervenire sulla questione. Ecco quindi il ministro dell’Interno ricordare a coloro che si lamentavano della benda sugli occhi dell’arrestato «che l’unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita la galera a vita. Lavorando». Per fortuna, ci ha pensato il presidente delle Camere Penali a ricordare come «nemmeno nel momento del lutto e del dolore per l’assurda morte di un carabiniere lo Stato può permettere l’esistenza di proprie zone franche dove le leggi non vengono rispettate», tanto più «perché un atto istruttorio, sia esso una confessione, una testimonianza o un interrogatorio, se svolto con modalità che coartano la libera determinazione di una persona deve essere dichiarato nullo».



Proprio per evitare qualsiasi tipo di contestazione in merito alla utilizzabilità degli elementi investigativi, il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma ha affermato con estrema chiarezza come «le informazioni fornite dalla Procura della Repubblica circa le modalità con le quali è stato condotto l’interrogatorio consentono di e scludere ogni forma di costrizione».



Al di là delle difficili valutazioni in merito alle future ripercussioni che l’immagine diffusa avrà sia nell’ambito dei rapporti diplomatici con gli Stati Uniti, dove il ricordo del cosiddetto caso Knox non si è mai assopito, sia riguardo alle possibili contestazioni procedimentali in merito all’utilizzabilità degli elementi raccolti, ciò che colpisce è come la situazione immortalata dalla fotografia violi garanzie cardine del nostro sistema processuale.