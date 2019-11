Perché la Francia dice no ai Balcani e «apre» a Mosca

(REUTERS)

La Francia ha detto no. L’adesione alla Ue, per ora almeno, non si deve fare. Sono state così deluse le aspettative dell’Albania e della Macedonia del Nord, che ha dovuto dolorosamente modificare il proprio nome per ottenere il via libera della Grecia (per la quale “Macedonia” è una delle sue regioni); ed è stata chiusa una prospettiva importante per Bosnia, Montenegro, Serbia e Kosovo.

Un vuoto da riempire

L’irritazione dei partner è evidente. Quella di Emmanuel Macron è una decisione gravida di conseguenze strategiche. La penisola balcanica è da sempre considerata una possibile area di influenza da parte della Russia e non a caso Mosca si è subito candidata a “prendere il posto” di Bruxelles. «Se [nei Balcani] si apre un vuoto, questo vuoto sarà colmato da altri e questo non corrisponde al nostro interesse strategico europeo», ha commentato preoccupata la cancelliera tedesca Angela Merkel.



Un rischio da evitare

Il rischio è reale. Per la popolazione dei Balcani, il «no» è stata una vera doccia fredda. «L’Albania, la Bosnia Herzegovina, il Kosovo, il Montenegro, la Macedonia del Nord, e la Serbia appartengono all’Europa, in virtù della loro storia, cultura e geografia. Legami più stretti con l’Unione europea sono il solo modo per questi paesi di costruire o consolidare Stati basati sul governo della legge e società aperte e pluralistiche, perseguire il loro sviluppo sociale ed economico, dare alla loro gioventù una prospettiva e promuovere la riconciliazione tra i popoli», spiega un recente documento: un non-paper scritto - sorpresa! - dal Governo francese per proporre una riforma del processo di adesione.

Un «no» pragmatico

La contraddizione tra fatti e parole della Francia è stridente. Quali sono allora i motivi del suo no? Sembrano pragmatici, a sentire Macron, nella sua lunga intervista all’Economist. «Non siamo in grado di far funzionare [l’Europa] a 28 oggi, a 27 domani. Pensate che le cose andranno meglio a 30 o 32?”, ha detto. Secondo il presidente, inoltre, la procedura di adesione è burocratica.

Una proposta bizantina

Altrettanto burocratica è però la sua proposta: sette passaggi, tutti reversibili, in modo da negoziare per blocchi di argomenti – governo della legge e diritti; istruzione ricerca ambiente ed energia; occupazione salute, politiche sociali e competitività; questioni economiche e finanziarie; mercato interno agricoltura e pesca; affari esteri; e infine istituzioni e bilancio pubblico – con una stretta condizionalità su ciascuno. Soprattutto, non si capisce - e questo è stato un ulteriore motivo di irritazione dei partner - perché la riforma debba venir prima dell’apertura di nuove procedure.