Perché le frodi su benzina e gasolio sono nel mirino del Governo Nel 2017 si stima che le accise su benzina e gasolio abbiano fatto incassare 19,4 miliardi in meno rispetto al dovuto, equivalenti al 10,7% del gettito teorico

C’è un motivo, se tra le priorità nella lotta all’evasione fiscale in questa manovra economica il Governo ha indicato la lotta alle frodi sui carburanti. Anzi, quasi 20 miliardi di motivi: nel 2017 si stima che le accise su benzina e gasolio abbiano fatto incassare 19,4 miliardi in meno rispetto al dovuto, equivalenti al 10,7% del gettito teorico. Per il gasolio si arriva al 14,3%. Sono percentuali doppie rispetto a quelle del 2012. E non è un caso.

Certo, il gettito mancante (cosiddetto tax gap) non è dovuto solo alle frodi ma anche alle agevolazioni fiscali sul gasolio, finite anch’esse nel mirino del Governo. Ma queste ultime sono rimaste pressoché costanti, per cui il boom è stato causato proprio dalle frodi. Che, come insegna la teoria economica, tendono a essere tanto più diffuse quanto più alto è il livello di tassazione.

Il boom per la crisi

E infatti il 2012 è stato l’anno in cui bisognava garantire un alto gettito fiscale per rimediare ai danni dello spread altissimo nell’ultima fase del governo Berlusconi. Così quell’anno la tassazione sui prodotti petroliferi è ulteriormente aumentata, rispetto a un livello che è sempre stato il più alto in Europa. Fu per questo e per il caro-petrolio che nel 2012 benzina e gasolio hanno sfiorato quota due euro al litro, spingendo anche molti consumatori “pigri” a cercare i distributori con i prezzi più bassi.

E come si fa a essere più competitivi sul mercato? La via più facile è proprio quella dell’evasione fiscale. Non solo delle accise, ma anche dell’Iva.

C’è traffico dall’Est. E i controlli...

Procurarsi sui mercati internazionali benzina e gasolio a basso prezzo non è un problema: basta andare nell’Est Europa, soprattutto in Polonia. Qui le accise sono bassissime. Si spiega così il traffico incessante di autocisterne cariche verso l’Italia.