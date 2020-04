Perché la giustizia familiare non può attendere i tempi del virus Il lockdown ha creato nuove ipotesi di figli contesi e rischi di sopraffazione per le convivenze forzate di Filippo Danovi

4' di lettura

Anche la giustizia deve fare i conti con il lockdown, necessaria precauzione per contrastare il coronavirus, poiché i tribunali e le corti sono prima di tutto luoghi di aggregazione e ritrovo. Il processo, da sempre considerato un palcoscenico in cui recitano diversi attori (soprattutto le parti e i loro avvocati, sotto l'attenta regia del giudice), ha così dovuto calare il sipario.

Tra le misure adottate, con rafforzata progressione stante la drammatica espansione del contagio, vi sono state quindi la sospensione dei termini processuali e il rinvio d’ufficio delle udienze.

Il governo ha per verità mostrato sensibilità per il diritto di famiglia, prevedendo una deroga per tutte le controversie aventi ad oggetto obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, per i procedimenti sullo stato di adottabilità, sui minori stranieri non accompagnati, sui minori allontanati dalla famiglia e, più in generale, per le situazioni di grave pregiudizio.



Non sono mancati dubbi: perché ad esempio il concetto di obbligazioni alimentari in senso ampio si estende a tutti i procedimenti di separazione, divorzio e crisi familiare in cui si discute di un assegno per il coniuge o per i figli. Ma soprattutto, l’intento del governo è rimasto di fatto lettera morta, in quanto diversi tribunali, chiusi al pubblico e dichiarati off limits anche proprio per riscontrate situazioni di contagio, si sono trovati nell’impossibilità anche pratica di portare avanti il regolare svolgimento dei procedimenti familiari. La paralisi che ne è derivata ha quindi dato luogo a molte situazioni di grave pregiudizio.



Le famiglie e i singoli cittadini si sono trovati spiazzati, anche perché nei contesti di crisi la forzata convivenza non può che alimentare le tensioni già esistenti e arrecare nuove insofferenze, rabbie e rivendicazioni. Alcuni hanno saputo reagire con responsabilità e intelligenza, cercando di reperire gli strumenti per un quieto vivere almeno nell’emergenza, e coppie in crisi hanno così paradossalmente migliorato il loro rapporto nel segno di una più stretta collaborazione per il bene dei figli. Per contro, tuttavia, nelle situazioni caratterizzate da un esercizio di posizione dominante o vero e proprio abuso di un partner ai danni dell’altro (le cronache sono tristemente note) il rischio è quello di consentire ulteriori indebiti episodi di sopraffazione.



La giustizia familiare non può quindi attendere i tempi del virus.

La giurisdizione in materia di famiglia non è infatti deputata alla tutela di diritti ordinari, di debito o credito, di proprietà o di natura commerciale, ma investe situazioni personalissime e diritti di rango anche costituzionale e primario che attengono alla sfera più intima della persona, quali quello alla libertà personale, alla libera espressione del pensiero e dei sentimenti, e quelli correlati al quotidiano sostentamento.