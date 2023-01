Perché la giustizia? Le tappe di un percorso

Nella storia dell’evoluzione culturale dei pescatori di Lamalera, dunque, si è posta la necessità di elaborare delle regole di condivisione delle risorse “giuste”, delle regole, cioè, che ogni pescatore, indipendentemente dal suo ruolo specifico, timoniere, rematore, ramponiere, carpentiere, fabbricante di vele, fabbro o costruttore di arpioni, potesse ritenere corrette e accettabili, per sé e per la propria famiglia. Il codice di condivisione sistematica delle prede che gli antropologi hanno individuato a Lamalera non è raro tra le società arcaiche basate sulla caccia.

Le regole della “distribuzione primaria”

Nel caso di Lamalera esiste una distribuzione primaria che avviene immediatamente dopo la macellazione della preda. La distribuzione primaria procede secondo norme complesse: la preda viene suddivisa in parti intere con nomi che corrispondono alle parti anatomiche; queste parti sono poi assegnate sulla base della natura dei destinatari. Innanzitutto, i membri dell’equipaggio che erano in azione quando la preda è stata catturata. In secondo luogo, alcuni membri del gruppo ricevono una quota in virtù di diritti ereditari. In terzo luogo, le quote vanno agli artigiani che presiedono alla manutenzione della barca. In quarto luogo, ci sono quote che vanno a due clan i cui membri sono discendenti degli abitanti originari di questa parte dell’isola di Lambata, come forma di remunerazione per l’uso del territorio. Infine, ci sono piccole quote che vengono solitamente distribuite su base discrezionale come doni.

Ma il problema non finisce qui. All’interno di un equipaggio, infatti, ci sono cinque ruoli differenti, l’abbiamo visto: ramponiere, aiutante del ramponiere, due scaricatori, un timoniere e la ciurma, che possono ricevere quote differenti a seconda della posizione. Le regole di condivisione, per questo, diventano ancora più specifiche e dettagliate. Essere immersi in una cultura altamente cooperativa ha reso i pescatori di Lamalera particolarmente sensibili alla questione dell’equità.

Il “gioco dell’ultimatum

Quando gli antropologi hanno studiato il loro comportamento attraverso giochi sperimentali, come per esempio, il “gioco dell’ultimatum”, hanno potuto misurare con precisione questo tratto culturale. In un “gioco dell’ultimatum” due soggetti interagiscono tra loro in maniera anonima. Il primo giocatore riceve una certa dotazione, immaginiamo, per semplicità, pari a $10. Questi deve decidere se e come condividere questa somma con il secondo giocatore che, a sua volta, potrà accettare o rifiutare l’offerta del primo. Quando accetta, la divisione proposta viene implementata e ogni giocatore guadagna il pattuito. In caso di rifiuto, invece, nessuno guadagnerà niente. La scelta migliore per il primo giocatore, assumendo che voglia guadagnare il più possibile, sarà, dunque, quella di offrire la cifra minima accettabile. Ogni somma positiva, per quanto piccola, è sempre meglio di zero; per cui il primo giocatore dovrebbe offrire al massimo $1. Ma non è quello che avviene in realtà. In genere, infatti, si offre molto di più perché le offerte troppo basse vengono sistematicamente rifiutate.

Nella stragrande maggioranza dei casi le persone preferiscono niente ad un’offerta ritenuta iniqua. Tra tutte le popolazioni studiate, i pescatori di Lamalera sono risultati essere i più generosi in questo gioco, con una offerta media pari al 58% della loro dotazione (Henrich, J., Foundations of Human Sociality: Economic Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Small-Scale Societies. Oxford University Press, 2004). La struttura sociale ed economica del gruppo ha influenzato l’emersione e l’adozione di norme di comportamento iper-eque anche in altri ambiti della vita differenti dalla pesca. In questo modo gli whalehunters del Pacifico hanno risolto il loro problema della divisione della torta.