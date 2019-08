Perché la Groenlandia fa gola a Trump (e non solo)

All’iperattivismo mondiale della Cina, i cui interessi economici spaziano ormai dall'Africa al Centramerica e Sudamerica, dal Medio Oriente all'Europa, Washington fa fronte con una strategia di contenimento sempre più affannata. Come dimostra per esempio il fatto che, in pochi anni, Pechino ha messo le mani sulla maggior parte delle miniere mondiali di litio, metallo strategico per le batterie della mobilità del futuro, strappandole proprio al controllo di società statunitensi.

La Groenlandia è uno dei nervi scoperti della strategia di contenimento: quando in febbraio la Cina aveva offerto a Copenaghen finanziamenti per la costruzione di nuovi aeroporti nell'isola, la Casa Bianca si era affrettata a gettare sul tavolo una controproposta, dettata dalla paura che Pechino chiedesse in un secondo momento di utilizzare gli scali anche per scopi militari. La spuntò poi un contractor danese, ma l’episodio è sintomatico del nervosismo che serpeggia nello Studio Ovale quando il mappamondo gira sulla Groenlandia.

Per ora, però, sia danesi che groenlandesi hanno educatamente risposto picche alle indirette avances. In pieno ferragosto si sono affrettati a replicare alle indiscrezioni di stampa del Wall Street Journal con un «la Groenlandia non è in vendita, siamo però aperti per affari» arrivato via social media dal ministro degli esteri dell'isola: messaggio fermo ma non ostile, onde non indisporre il vulcanico ex conduttore di reality show finito alla Casa Bianca. Ma la cosa, di sicuro, non finirà qui. Nella sfida sino-americana il fronte dell’Artico è destinato a diventare sempre più caldo. E non solo per il climate change.