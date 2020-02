Perché la guerra dei biscotti fa bene alle aziende che la fanno

(ANSA)

Il successo del recente World Nutella Day ha dimostrato quanto la crema inventata nel 1964 sia entrata nella vita di molti consumatori, divenendo un brand globale. La giornata 2020 è coincisa anche con la presentazione in anteprima, in quattro città italiane, di una partnership con McDonald’s per il lancio di un panino alla Nutella. La novità sarà messa in vendita dal 12 febbraio nei 600 ristoranti McDonald’s in Italia con l’obiettivo di vendere sei milioni di pezzi in un anno.

Nutella vs Pan di Stelle

A gennaio, Barilla aveva lanciato i Biscocrema Pan di Stelle. Un prodotto entrato sul mercato a ruota dei Nutella Biscuits della casa di Alba arrivati sui banchi dei supermercati italiani ai primi di novembre. Questi sono gli ultimi momenti di una competizione che offre spunti di interesse sia per i golosi, sia per gli studiosi del mondo aziendale.

Jan Rivkin, uno dei più brillanti allievi di Michael Porter ad Harvard, ha dimostrato, studiando Ups e FedEx, che quando due imprese con culture diverse competono per lo stesso cliente la concorrenza è più estrema. Si tratta di due modi diversi di offrire lo stesso valore al consumatore e le culture delle due aziende italiane sono, nei fatti, molto diverse.

La strategia di Barilla...

Barilla nei suoi più di 140 anni di storia ha sempre lottato all’interno di categorie commerciali ben definite (il pane, la pasta, i prodotti da forno ecc.) con l’obiettivo di dominare la categoria. Le capacità per eccellere in questa strategia sono innovazione continua, eccellenza operativa, gestione di brand ombrello quali sono Barilla per la pasta e per i sughi, Mulino Bianco per i biscotti, le merendine, le torte, i pani morbidi. L’essenza di Barilla, la volontà di dominare con l’innovazione le categorie, la si ritrova nelle parole di Pietro: «Tutto è fatto per il futuro. Andate avanti con coraggio».

... e quella di Ferrero

Ferrero è invece basata sull’idea di «fare sempre diverso dagli altri, avere fede, tenere duro e mettere ogni giorno al centro “la Valeria”», come ha affermato il signor Michele in una delle sue due interviste pubbliche. L’essenza è non competere dove c’è già un concorrente, ma di servire il consumatore, “la Valeria”, appunto, inventando prodotti che non sono riconducibili a nessuna categoria. Il signor Michele è stato uno dei grandi imprenditori del Novecento italiano: creava le premesse per il successo dei prodotti facendo in modo di servire la Valeria in modi diversi dagli altri. Pralina e crema spalmabile sono termini che la teoria del marketing ha dovuto inventare per stargli dietro.