Perchè per i titoli tech lo scivolone è solo passeggero

Lo scivolone dei titoli tecnologici (qualcuno perde fino al 40% da inizio anno) continuerà? Ci saranno altre correzioni per un settore che ha corso all’impazzata? In settimana alcuni big hanno evidenziato trimestrali super robuste. Dal gigante Apple, tra i più influenti titoli a Wall Street che ha riportato un bilancio sopra le attese e utili record per 34,6 miliardi di dollari, a Microsoft che ha registrato utili in crescita del 21% e fatturato +20%, grazie al promettente business del cloud di Azure...