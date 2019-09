Perché l'idea dell’«helicopter money» è sempre meno estrema

Un altro elemento innovativo che ha modificato il quadro attuale è la maturazione delle tecnologie fintech e di distributed ledger che rende tecnicamente fattibile un rapporto diretto tra banca centrale e cittadini attraverso l'utilizzo di moneta elettronica, in maniera tale da bypassare sia il sistema bancario che l'intermediazione governativa. Come ho descritto recentemente qui sul Sole24Ore a supporto di una mia proposta, le ricerche delle istituzioni monetarie in questa prospettiva sono piuttosto avanzate e la valuta digitale di banca centrale potrebbe giocare un ruolo di primaria importanza nella gestione di uno stimolo monetario ai consumi.



Obiezioni di natura ideologica sul valore della moneta o problemi di natura tecnica hanno meno peso nel dibattito attuale. Le recenti proposte di helicopter money si concentrano invece su come preservare l'autonomia della banca centrale e sulle strategie di sganciamento dallo stimolo monetario una volta raggiunto l'obiettivo di inflazione. Si tratta di questioni non di poco conto, dato che in passato la creazione di base monetaria è stata utilizzata principalmente per il finanziamento monetario del deficit governativo. Storicamente in alcuni casi (vedi la situazione di Argentina e Venezuela) il tasso di inflazione è finito rapidamente fuori controllo generando episodi di iperinflazione, mentre in altri – come ad esempio il Giappone degli anni '30 – ha sostenuto la ripresa di produzione ed occupazione dopo la Grande Depressione.

Il ventaglio delle soluzioni sul piatto oggi prevede che l'influenza governativa sia o completamente evitata o rigidamente regolamentata all'interno di una cornice predefinita; nell'ipotesi di Bernanke il governo manterrebbe la possibilità di controllare le destinazioni di spesa, ma non deciderebbe né gli importi né i tempi di accesso che sarebbero determinati esclusivamente in funzione dell'obiettivo di inflazione, rispettando nel caso della BCE in maniera rigida il mono-mandato di stabilità monetaria.



Al fine di massimizzare l'efficacia dello stimolo monetario sarebbe necessario impedire la tesaurizzazione delle risorse, cancellando un eventuale accredito elettronico quando non speso entro una determinata scadenza e ripartendo le somme erogate in piccoli importi periodici. Moritz Kraemer del Financial Times ipotizza un programma di 36 mesi che trasferisca 200€ mensili ad ogni cittadino europeo (circa 900 miliardi di € totali, il 35% degli acquisti del QE) se il tasso di inflazione scenda sotto l'1%, riducendo gradualmente le somme fino a 0 € con il raggiungimento della soglia del 2%. Questo intervento potrebbe innalzare temporaneamente il reddito mediano del consumatore europeo del 6% ed il PIL dell'1% annuo, con un ritorno dell'inflazione al 2% entro 6 mesi dalla fine del programma.



Data per acquisita la volontà politica di procedere, il divieto di finanziamento monetario sancito nell'articolo 123 del Trattato di Lisbona potrebbe essere aggirato, anche con un approccio più tradizionale che coinvolga il sistema bancario. Secondo il piano elaborato dall'economista Lonergan (cfr. Figura 3), la BCE potrebbe varare una T-LTRO (Targeted Long Term Refinancing Loans) a durata perpetua ed a tasso 0%, con l'obbligo di estendere i prestiti ricevuti ad ogni correntista che ne faccia richiesta alle medesime condizioni, al netto di una piccola commissione che copra i costi operativi. Sebbene tecnicamente simile ad un Quantitative Easing per il bilancio della banca centrale (i prestiti perpetui sarebbero contabilizzati tra gli asset della BCE), il prestito sarebbe percepito come un introito netto dal correntista e dunque utilizzato per il consumo.

LE PROPOSTE

La controindicazione più rilevante ad uno stimolo monetario al consumo è connessa con la sua natura temporanea. A fronte di fattori strutturali e demografici che spingono verso la deflazione, l'effetto dell'incremento di reddito disponibile sul tasso di inflazione potrebbe essere rilevante, ma di breve durata. Alla chiusura del programma le aspettative di inflazione degli operatori tenderebbero rapidamente verso il basso mentre l'effetto psicologico di una riduzione del reddito nominale potrebbe provocare degli effetti recessivi pesanti sulla propensione al consumo dei cittadini. Questo renderebbe automaticamente necessario, stante la caduta dell'inflazione, un nuovo stimolo magari più incisivo.

I trasferimenti monetari in sostanza darebbero dipendenza e sarebbero progressivamente meno efficaci.