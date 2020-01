Perché il debito italiano è diventato il più caro (e rischioso) d’Europa

I due Cds sull’Italia e l'ipotesi Italexit

Come mai? La risposta che mette d’accordo tutti è il rischio politico. In Italia è più alto che altrove. È vero che l’attuale maggioranza composta da Pd e M5S ha preso le distanze da ipotesi euroscettiche ma è anche vero che, sondaggi alla mano, il primo partito in Italia è la Lega, lo stesso che a più riprese ha confermato critiche profonde nei confronti dell’attuale impalcatura di potere europea e in più occasioni ha manifestato l’intenzione in futuro di non essere contraria all’uscita dall’euro. Questa è l’ipotesi che spaventa di più gli investitori, ai quali non piacciono le rivoluzioni, né l’incertezza. Ecco perché le elezioni regionali ormai alle porte sono un test importante per capire se l’attuale maggioranza di governo possa tornare a traballare.

I DUE CDS SULL'ITALIA Quanto costa in più la copertura “Italexit” (Fonte: Ufficio Studi Il Sole 24 Ore)

La riprova che “il rischio politico a trazione Italexit” sia la molla che ha avvicinato i rendimenti italiani a quelli greci negli ultimi mesi (scollegando le valutazioni finanziarie da quelle più macroeconomiche espresse dal rating) arriva osservando l’andamento di un altro cds sull’Italia, quello che copre solo dal fallimento del debito sovrano e non dalla eventuale ridenominazione del debito in altra valuta (in caso di Italexit). Copertura invece offerta dal cds sopracitato e sintetizzato nel Grafinomix di giornata. L’altro cds - quello che non copre da Italexit in sostanza, costa 78, 44 punti in meno rispetto al primo. Ciò vuol dire che se l’ipotesi Italexit fosse percepita come poco probabile dagli investitori anche il costo del primo cds (122) tenderebbe ad allinearsi al secondo (78). Scendendo quindi parecchio.

Perché i rendimenti dei bond greci sono così bassi

I titoli di Stato italiani, a differenza dei titoli greci colpiti da un taglio del debito, non sono mai stati in default. Il debito pubblico è più basso che in Grecia, i rating di credito sono migliori di quelli dei greci. Allora perché i rendimenti dei titoli greci sono più bassi?

Il recente “sorpasso finanziario” della Grecia sull’Italia, tanto sui rendimenti sovrani quanto sui cds, è poi spiegabile anche per fattori esterni, legati alla recente e incredibile cavalcata incredibile di Atene.

«Le ragioni possono essere molteplici. Ad esempio, il volume delle negoziazioni, e quindi la liquidità dei titoli greci, è notevolmente inferiore a quello delle controparti italiane - spiega Sven Langenhan, portfolio director fixed income di Flossbach von Storch Ag -. Gli ordini individuali, ad esempio sugli Etf, possono quindi avere un maggiore impatto sul mercato. Anche la Banca centrale europea, per conto della quale le banche centrali dei aesi interessati acquistano titoli di Stato, può svolgere un ruolo importante. Anche gli hedge fund potrebbero essere alla base di questo fenomeno. Ma soprattutto è probabilmente il tentativo dei gestori di portafogli obbligazionari europei che devono ottenere in qualche modo un certo grado di rendimento nell'attuale contesto di tassi d'interesse da zero a negativi. Qualunque sia il costo e nonostante tutti i rischi che ne derivano. Per gli investitori privati, questo esempio evidenzia soprattutto una cosa. Con l’azzeramento dei tassi d’interesse nell'area dell'euro, sono venute meno anche le opportunità di rendimento che compensano il rischio per gli investitori obbligazionari tradizionali che acquistano obbligazioni per mantenerle fino alla scadenza - conclude l’esperto -. Solo gli investitori veramente attivi che investono a livello globale e che sfruttano tutte le opportunità che il comparto obbligazionario continua a offrire possono ottenere rendimenti positivi in termini reali - cioè al netto dell'inflazione. E questo con rischi calcolabili».