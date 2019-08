Con il taglio dei parlamentari non si potrà votare prima di aprile-giugno 2020

Ieri il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha invitato le forze politiche a votare il taglio dei parlamentari e poi andare subito al voto anticipato.

Vediamo con attenzione cosa comporta e se ciò, tecnicamente, è fattibile, almeno nei termini proposti.

Innanzitutto va sottolineato un dato, ossia che è necessario che il voto parlamentare sulla riduzione sia con le Camere pienamente funzionanti lungo l'asse del rapporto fiduciario Governo-Parlamento. Se dunque il Governo Conte non dovesse essere più in carica, e si fosse in piena crisi politica, la quarta votazione parlamentare non si potrebbe tenere non configurandosi questa come una votazione di “ordinaria amministrazione”. Tutt'altro.

Dunque conta molto il calendario dei lavori. Che – a quanto consta – già impedisce tutto ciò, essendo la mozione di sfiducia del Governo Conte calendarizzata, appunto, prima del potenziale voto sulla riduzione del numero dei parlamentari.

LEGGI ANCHE / Taglio delle tasse, lavoro, incentivi: le misure appese alla crisi di governo

Tuttavia, per ipotesi di scuola, anche non considerando ciò, quali sono i tempi e i modi per rendere fattibile la proposta del ministro Salvini?

Dal voto (positivo) in quarta votazione, l'articolo 138 della Costituzione e le norme connesse in tema impongono che vi siano tre mesi di tempo per dar modo a chi costituzionalmente ne ha diritto (500.000 elettori, 5 consigli regionali, 1/5 dei membri di una Camera) di fare richiesta di referendum costituzionale. Questo è un termine intangibile e perentorio, cioè non può essere in alcun modo ridotto.