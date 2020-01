Perché l'incertezza regna sovrana sul mercato di Matteo Ballarin*

3' di lettura

Il mercato di maggior tutela dell'energia sembrava arrivato al capolinea. Il 16 dicembre, infatti, la Manovra 2020 è stata approvata senza traccia degli articoli che prorogavano lo slittamento della fine del mercato tutelato da giugno 2020 al 2022.

A partire dal 1° luglio 2020, 18 milioni di utenti avrebbero detto addio alle loro tariffe regolate ed avrebbero potuto valutare le offerte che gli oltre 400 operatori del mercato libero dell'energia hanno da offrire.



Avrebbero, perché i giochi sono tutt'altro che fatti: il 31 dicembre infatti, all'interno del famigerato “decreto milleproroghe” è stato reinserito lo slittamento al 1 gennaio 2022 della fine del mercato tutelato. Se il decreto sarà approvato dal parlamento dunque, avremo l'ennesimo slittamento.



La regolamentazione di un mercato strategico per il paese, dunque, avviene in un clima di totale incertezza legislativa ed improvvisazione politica. Con la data di giugno 2020 ormai fissata da tempo per la fine del mercato tutelato, già a metà mese un emendamento della maggioranza di governo (poi stralciato e riesumato nel milleproroghe) aveva inserito l'ennesima proroga a questa liberalizzazione.



La principale ragione addotte per questo ennesimo rinvio è persino paradossale: la mancanza di chiarezza su cosa accadrebbe ai clienti in tutela dal 1° luglio 2020. Come se in tutti questi anni di rinvii e proroghe, non ci fosse stata l'opportunità di disegnare un percorso per consentire agli utenti una scelta consapevole e responsabile del fornitore giusto per le proprie esigenze. Ed invece niente, si è punto e daccapo.



Eppure, attorno a questo appuntamento, l'incertezza regna sovrana. Ci si aspetta un intervento chiarificatore da parte del Mise e della Arera, l'autorità per l'energia, entro 90 giorni per definire criteri, modalità e requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco da istituire prezzo il Mise, distinguendo tra “requisiti imprescindibili per la permanenza” e “requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività”, come enunciato nello stesso decreto milleproroghe.

Un ennesimo rinvio che sa di beffa, sia per i clienti che per le aziende del settore.