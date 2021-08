Perché le informazioni sono un po’ come lo zucchero

6' di lettura

Le informazioni sono un po’ come gli zuccheri; un tempo erano scarsi e per questo preziosissimi. Il nostro cervello davanti agli zuccheri ha imparato a sopprime perfino il senso di sazietà, questo per consentirci di assumerne quanti ne vogliamo senza nessun freno fisiologico.

Quando centinaia di migliaia di anni fa vivevamo nella savana come cacciatori-raccoglitori gli zuccheri erano difficili da trovare, per questo ogni occasione doveva essere sfruttata al massimo, per fare scorte di energia per i periodi, frequentissimi, di scarsità. Non è un caso che un cucciolo di umano nasca con una dotazione di grasso quattro volte quella della media dei cuccioli degli altri mammiferi. È quella atavica necessità di fare scorte di energia la ragione per cui, oggi, nonostante le condizioni esterne siano radicalmente mutate, quello “spazietto” per il dessert lo si trova sempre anche dopo un pasto abbondante. Il cambiamento dell’ambiente e delle condizioni che abbiamo sperimentato nelle ultime decine di migliaia di anni, hanno, però trasformato quella che era una strategia vincente in un problema. Oggi, infatti, che gli zuccheri e le fonti di energia, in generale, sono diventati molto meno rari, questo stesso meccanismo è diventato maladattivo. Ci fa star male ed ammalare.

Perché le informazioni sono come gli zuccheri

Ecco, le informazioni sono come gli zuccheri. Un tempo erano scarse e per questo preziosissime. Quanto è affamato quel predatore che mi sta fissando da lontano nella radura? Quanto è amichevole quel gruppo di umani che è venuto a stanziarsi vicino alla nostra grotta? Quanto è credibile quel mercante al quale affido il frutto del mio lavoro perché lo venda in Oriente?

Quanto vale l’esperienza di quel maestro d’ascia che fabbrica le imbarcazioni che userò nelle mie spedizioni? Quanto fedelmente dovrò seguire i consigli degli anziani? Cosa c’è oltre le colonne d’Ercole?

Ecco che il nostro cervello sviluppa una grande avidità per ogni possibile dato che poteva rivelarsi importante per rispondere a quelle e a molte altre domande. Quelle informazioni che rendevano meno incerte le nostre decisioni. Ma oggi, che le informazioni a nostra disposizione sono diventate anche troppe, il nostro cervello continua ad essere ugualmente avido e, così, per la stessa ragione per cui l’eccessiva assunzione di zuccheri ci fa star male, allo stesso modo, l’eccessivo utilizzo di informazioni ci induce, spesso, in errore.

L’asta del Mit

Qualche anno fa alcuni economisti comportamentali del Mit organizzarono un’asta per i loro studenti. In vendita c’era un po’ di tutto: vini pregiati, tastiere wireless, cioccolatini, tra le altre cose. L’asta era di quelle “a busta chiusa”: ogni partecipante avrebbe dovuto scrivere in un foglio il prezzo massimo che sarebbe stato disposto a pagare per ogni oggetto in vendita e poi questo foglio sarebbe stato messo in una busta e, questa, sigillata. Una volta terminato il periodo di valutazione e aperte tutte le buste si sarebbe aggiudicato quel particolare oggetto colui o colei che aveva indicato il valore più alto. Una procedura molto simile a quella che viene utilizzata per gli appalti pubblici. L’asta del Mit presentava, però, una particolarità. Prima di indicare i propri valori sul foglio, i partecipanti venivano invitati a scrivere nello stesso foglio le ultime due cifre del loro numero di previdenza sociale.

Cosa volevano provare i ricercatori attraverso questo strano procedimento? Il sospetto che nutrivano era che, anche un processo decisionale semplice come quello implicato nell’asta – decidere quanto vale per noi un singolo bene – potesse essere influenzato dal fenomeno dell’“ancoraggio”.

Alla luce dei risultati questo sospetto si rivelò più che fondato. Dalle risposte dei partecipanti emerse, infatti, che il valore che veniva attribuito ai beni in vendita era significativamente e positivamente correlato con le cifre del loro numero di previdenza sociale. Maggiore era il numero formato da queste due cifre, maggiore era la valutazione del valore del bene in questione (Ariely D. et al. 2004. “Coherent Arbitrariness: Stable Demand Curves Without Stable Preferences”. Quarterly Journal of Economics 118(1), pp. 73-106). Che legame c’è tra questi due valori, il numero di previdenza sociale e il prezzo di riserva di una scatola di cioccolatini? Da un punto di vista economico, nessuno.



La ricerca di informazioni

Da un punto di vista logico, neanche. Eppure, il nostro cervello non la pensa così. Perché noi non siamo esseri logici, ma psicologici. Per attribuire un valore soggettivo ad un bene – così come per esprimere qualunque altra stima numerica – la prima cosa che facciamo è di andare alla ricerca di ogni possibile informazione che possiamo ricavare dall’ambiente, e questo senza distinguere troppo tra quelle che sono le informazioni rilevanti e quelle irrilevanti. Succede non di rado, in situazioni simili, che finiamo per “ancorarci” a informazioni del tutto insignificanti – il numero della previdenza sociale – che, nonostante la loro irrilevanza, contribuiscono a determinare le nostre decisioni.