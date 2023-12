Perché le intelligenze artificiali possono diventare adulte, ma non responsabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

8' di lettura

La sempre maggiore diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa (“GenAI”), di cui ChatGPT di OpenAI e Bard di Google sono per ora gli esempi più noti, sta sollevando comprensibilmente varie questioni etiche, spesso studiate in relazione alle opportunità e ai rischi che l’uso di questi sistemi potrà generare. Ne è un esempio il recente documento Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress , tra i cui autori ci sono non soltanto esperti di tecnologia, ma anche noti intellettuali come Yuval Harari e Daniel Kahneman.

Questa attenzione alle opportunità e ai rischi sta però producendo due effetti non auspicabili: induce a enfatizzare alternativamente o soltanto gli aspetti positivi o soltanto quelli negativi, polarizzando così i contributi in due campi (al solito, tecno-ottimisti e tecno-pessimisti, con la peculiarità che i secondi in questo caso paventano l’estinzione della nostra specie), invece di cercare una costruzione comune, e semplificando l’analisi di un fenomeno che invece è assai complesso. Si tende inoltre a orientare l’attenzione soprattutto sui sistemi tecnologici, lasciando in secondo piano il ruolo degli esseri umani nelle decisioni eticamente rilevanti.

In questa prospettiva, proponiamo qui qualche riflessione sul ruolo che gli esseri umani potrebbero, e forse dovrebbero, avere in una società sempre più partecipata da agenti artificiali. Poiché “da un grande potere derivano grandi responsabilità”, è innanzitutto necessario investigare in che modo le nostre capacità siano amplificate da questa tecnologia. Quindi, la domanda da cui partiamo è: che cosa sappiamo e che cosa possiamo plausibilmente sapere dei limiti degli attuali sistemi di GenAI ?

I sistemi di GenAI che sono stati resi disponibili finora hanno tre caratteristiche che ne limitano significativamente il campo di applicazione:

– non sono direttamente connessi con il mondo empirico, non disponendo di sensori per percepire l’ambiente circostante (telecamere, microfoni, …) e di attuatori per intervenire su questo ambiente (sistemi per muoversi, manipolare oggetti, …);