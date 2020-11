Perché investire in educazione aumenta la ricchezza di un Paese Gli investimenti che consentono alle ragazze adolescenti di completare l’istruzione secondaria nelle economie emergenti portano una crescita del Pil del 10%. Lo rivela uno studio di Citi con Plan International. di Lucilla Incorvati

(AdobeStock)

Gli investimenti che consentono alle ragazze adolescenti di completare l’istruzione secondaria nelle economie emergenti portano una crescita del Pil del 10%. Lo rivela uno studio di Citi con Plan International.

3' di lettura

Migliorare la vita, realizzare il potenziale, beneficiarne tutti: un investimento minimo al giorno per ragazza nelle economie emergenti avrebbe un enorme impatto sul potenziale economico complessivo dei Paesi. Più di 130 milioni di ragazze in tutto il mondo erano fuori dalla scuola prima della crisi Covid. Secondo l’Unesco, altri 11 milioni di ragazze difficilmente ci torneranno dopo la crisi. Le ragazze adolescenti in tutto il mondo, ma soprattutto nelle economie in via di sviluppo, incontrano barriere all’accesso e nel completamento di un’istruzione di qualità. Temi importanti finiti sotto la lente di uno studio di Citi con Plan International.

Lo studio

Nello report, viene esaminato il costo totale degli interventi rispetto ai rendimenti economici che possono essere generati e viene dedotto un ritorno sull’investimento del 2,8%. Questa cifra si riferisce specificamente a un periodo temporale che tocca (e comprende) il 2030.



Loading...

L’istruzione è la chiave per sbloccare il potenziale delle ragazze e ha un effetto moltiplicatore in altre dimensioni. Attraverso un gruppo campione di 8 Paesi, si è ipotizzato che il raggiungimento di tassi di completamento delle scuole secondarie del 100% entro il 2030 aumenterà i livelli del Pil nazionale nelle economie in via di sviluppo in media del 10 per cento. I costi dell’intervento equivarrebbero a un costo medio di circa 1,53 dollari al giorno per una ragazza.



Una sfida dalla portata immensa

Secondo l’Unesco sono 132 milioni le ragazze in tutto il mondo fuori dalla scuola di cui 100 milioni di ragazze in età scolare secondaria. Non solo. Più dell’85% delle ragazze nei Paesi a basso reddito non completa la scuola secondaria. E 15 milioni di ragazze in età scolare (la metà delle quali nell’Africa subsahariana) non entreranno mai in un’aula.

La violenza dei partner colpisce circa il 29% delle ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni in tutto il mondo (Oms). A livello globale, 1 donna su 5 si è sposata prima del suo dodicesimo compleanno (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia).Sono quasi 1 miliardo (64%) le ragazze e le giovani donne al di sotto dei 24 anni attualmente prive di competenze chiave di cui hanno bisogno per la vita e il lavoro. Nei Paesi a reddito medio-basso, tale percentuale arriva al 75%, e sale al 93% per i Paesi a basso reddito (Fondo Malala).