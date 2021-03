Perché investire in Esg? Performance migliori e meno volatilità

2' di lettura

Tre portafogli, uno bilanciato (60% bond e 40% azioni) e due azionari, costruiti con fondi Esg, messi a confronto con indici tradizionali di mercato come Msci world e il Jpm Emu. Risultato? I portafogli green sui tre anni vincono sia in performance che in volatilità

Le caratteristiche

A creare i portafogli sono stati Raimondo Marcialis ed Edoardo Arena, rispettivamente Ad e allocation specialist della società di consulenza Mc Advisory. «Abbiamo scelto all’interno di un paniere di 5.500 strumenti tra fondi comuni ed ...