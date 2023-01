Perché gli investitori ricorrono agli Etf sostenibili a reddito fisso

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’investimento sostenibile è presente da anni nei mercati azionari, ma per il reddito fisso è un’aggiunta più recente. I fondi sostenibili indicizzati a reddito fisso (ETF) hanno un fascino particolare: sono a basso costo e liquidi, e forniscono visibilità su quali obbligazioni sono idonee in base a criteri come i rating ESG, l’esposizione ad attività controverse e l’intensità di carbonio.

In breve tempo, l’investimento responsabile è diventato una pratica popolare nel settore del reddito fisso, come dimostra la crescita fenomenale che ha avuto questa classe di attivi. Le statistiche mostrano che il numero di asset globali investiti in ETF a reddito fisso sostenibili è aumentato in modo significativo di anno in anno. Infatti, nei sette anni che vanno da gennaio 2015 a dicembre 2021, gli investimenti in questi strumenti più sostenibili sono aumentati del 3.682% (da 1,4 miliardi di dollari nel gennaio 2015 a 50 miliardi di dollari nel dicembre 2021). Questo dato si confronta con un aumento del 403% degli ETF tradizionali a reddito fisso (da 436 miliardi di dollari nel gennaio 2015 a 1.800 miliardi di dollari nel dicembre 2021)*.

Come possono gli ETF aiutare gli investitori a reddito fisso a raggiungere i loro obiettivi sostenibili?

Hanno dimostrato la loro resilienza

Gli ETF a reddito fisso sostenibili hanno ottenuto un punteggio superiore rispetto ai loro omologhi convenzionali per quanto riguarda la capacità di resilienza in un contesto di mercato difficile. È dimostrato che gli indici a reddito fisso sostenibili hanno reagito meglio durante i periodi di “risk-off” (periodi economici difficili durante i quali gli investitori cercano di ridurre il rischio). Durante il periodo di risk-off causato dall’inizio della pandemia di Covid-19 nel febbraio e marzo 2020, gli indici ESG hanno sovraperformato in diverse classi di attività a reddito fisso, tra cui i mercati emergenti, US investment grade ed US high yield.**

“Gli indici Climate Fixed Income di MSCI e Bloomberg consentono agli investitori di utilizzare i dati climatici leader del settore di MSCI e di allinearsi alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Gli investitori sono sempre più alla ricerca di un’integrazione ESG e climatica in tutte le asset class, compreso il reddito fisso, e con questi indici possono sfruttare i quattro decenni di esperienza, i dati, la ricerca e le intuizioni di MSCI per portare maggiore chiarezza nella tradizionale e opaca asset class del reddito fisso.” George Harrington, Managing Director & Global Head of Fixed Income & Derivatives di MSCI

Vantano un miglior profilo di sostenibilità

Gli ETF a reddito fisso consentono agli investitori di incorporare la sostenibilità nei portafogli esistenti o di crearne di nuovi con obiettivi sostenibili specifici. Ad esempio, gli investitori possono sostituire il loro fondo obbligazionario investment-grade con un’opzione sostenibile. Questa modifica potrebbe avere un effetto notevole sul punteggio ESG complessivo del portafoglio di un investitore. Supponiamo, ad esempio, che un investitore abbia allocato risorse in un’obbligazione investment-grade con un punteggio di intensità di carbonio relativamente alto (310). Sostituire questa partecipazione con una equivalente sostenibile con un punteggio di intensità di carbonio pari a 95 potrebbe aumentare il punteggio ESG complessivo del fondo dell’investitore di circa il 10%.***

L’opzione sostenibile ha un’intensità di emissioni di carbonio molto più bassa e un punteggio ESG migliore.

Sono convenienti

