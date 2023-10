Israele arma l’Azerbaigian: la guerra del Nagorno-Karabakh e la minaccia iraniana

Israele ha impiegato simili droni suicidi durante i micidiali raid dell’esercito contro i militanti palestinesi nella Cisgiordania occupata.

«Siamo felici di questa cooperazione, che è stata di grande supporto e di grande beneficio per la difesa», ha dichiarato all’AP l’ambasciatore dell’Azerbaigian in Israele, Mukhtar Mammadov, parlando in generale del sostegno di Israele all’esercito azero. «Non lo nascondiamo».

In un momento cruciale all’inizio di settembre - mentre le diplomazie si affannavano per evitare un’escalation - i dati di tracciamento dei voli mostrano che gli aerei cargo azeri hanno iniziato ad affluire a Ovda, una base militare nel sud di Israele con una pista di atterraggio lunga 3.000 metri, nota come l’unico aeroporto in Israele che gestisce l’esportazione di esplosivi.

I voli sospetti

L’AP ha identificato almeno sei voli operati dalla Silk Way Airlines dell’Azerbaigian che sono atterrati all’aeroporto di Ovda tra il 1° e il 17 settembre da Baku, secondo il sito web di monitoraggio dell’aviazione FlightRadar24.com. L’Azerbaigian ha lanciato la sua offensiva due giorni dopo.

Durante questo periodo, l’aereo da trasporto militare Ilyushin Il-76 di fabbricazione russa ha sostato sulla pista di Ovda per diverse ore prima di partire per Baku o Ganja, la seconda città del Paese, appena a nord del Nagorno-Karabakh.