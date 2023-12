Perché l’Austria è la prossima meta per le Tech Companies?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Punto primo: il paese vanta una fra le maggiori spese in Ricerca e Sviluppo in Europa in relazione al Pil (3,26%, contro la media EU del 2,27%), un settore industriale che vale il 29% (quando, ad esempio, il turismo, vale solo il 15%) e Centri di Ricerca che costituiscono vere e proprie eccellenze.

Punto secondo: è il terzo paese in Europa per incentivi diretti e indiretti alle aziende che fanno R&S. Insediando il proprio business innovativo in Austria, si accede a una gamma di sussidi allettanti, come, nel caso di investimenti R&S, il Premio fiscale alla ricerca, pari al 14% delle spese di ricerca sostenute dalle imprese, oltre a incentivi diretti fino al 50%.

Punto terzo: sebbene l’Austria possa non balzare subito alla mente tra le prime business location per le aziende internazionali, la realtà dei fatti è diversa. Il Paese si è velocemente posizionato come ecosistema ideale per le aziende tech, specialmente per IA, microelettronica e ICT.

Molte aziende, anche globali, se ne sono accorte: Infineon e United Micro Technology hanno aperto centri di progettazione di circuiti integrati RF (un tipo speciale di circuito adatto alla trasmissione wireless) a Linz, in Alta Austria, ormai considerata la Silicon Valley della progettazione di circuiti RF.

E si contano forti investimenti in R&S anche in settori applicativi: la italo-giapponese Nidec Global Appliance, attiva nel settore dei compressori per elettrodomestici, ha annunciato un piano di investimenti di oltre 50 milioni di euro in cinque anni, completamente dedicato allo stabilimento di produzione e centro di R&S di Fürstenfeld, in Stiria.



IA di eccellenza

L’Austria ha una lunga storia di innovazione nel campo dell’IA. A partire dalla ricerca condotta negli anni ’90 dal Professor Sepp Hochreiter alla base del riconoscimento vocale. Un precursore, tra i massimi esperti al mondo di IA, a capo del LIT Artificial Intelligence Lab di Linz, le cui scoperte sono tuttora utilizzate da aziende globali tra cui Google, Amazon, Audi e Janssen. Ma la chiave di tutto è la stretta collaborazione tra mondo accademico, istituti di ricerca e aziende, che rende l’Austria l’ambiente ideale per sfruttare appieno l’innovazione e, in particolare, il potenziale dell’IA, consentendo agli studenti di cimentarsi in progetti pratici e interdisciplinari sin da giovanissimi.



Sistemi EBS, settore di “hidden champions”

Molti oggetti di uso quotidiano, dalle auto, agli smartphone fino ai passaporti elettronici, integrano componenti di microelettronica sviluppati in Austria. Il comparto dei sistemi elettronici (EBS) genera in Austria un fatturato di più di €76 mld, con 188 aziende attive e 93 istituti di R&S. Tra i principali spiccano il Joanneum Research, impegnato nello studio di robot, e il Silicon Austria Labs a Villach, fondato nel 2018 per sostenere gli imprenditori tecnologici.



Heimo Mueller, Responsabile dello Sviluppo Commerciale di Silicon Austria Labs, concorda sul fatto che la ricerca abbia un ruolo centrale nel potere attrattivo dell’Austria per le aziende che producono chip: “Le nostre università e centri di ricerca sono decisamente noti e il governo austriaco favorisce lo sviluppo dell’innovazione e sostiene finanziariamente le aziende e la ricerca”.

Nel 2021 Infineon ha aperto in Carinzia una fabbrica di chip high-tech per l’elettronica di potenza e il produttore olandese di semiconduttori NXP Semiconductors sta espandendo la sua sede in Stiria, creando spazio per 300 nuovi dipendenti.

Marion Biber, Direttore per l’Italia di Austrian Business Agency (ABA) , l’agenzia del Ministero federale austriaco per l’Economia e il Lavoro, che fornisce consulenza gratuita alle imprese estere che intendano insediarsi in Austria, afferma che il mercato dei semiconduttori include alcuni tra gli “hidden champions” dell’economia austriaca: “In Austria, molte aziende B2B all’avanguardia sono posizionate ai vertici della filiera applicativa come autentici leader globali. Tuttavia, i loro successi rimangono spesso nell’ombra a causa della natura altamente specializzata delle loro soluzioni industriali. In Austria di queste vere e proprie ’eccellenze nascoste’ se ne contano a centinaia.”



Incentivi alla ricerca

Ulteriore fattore di successo per il sistema austriaco dell’innovazione è la portata del sostegno pubblico. Con gli stanziamenti per la ricerca, il Governo austriaco crea le giuste condizioni per sostenere la performance innovativa e gli investimenti delle imprese in ambito R&S. Un sistema estremamente avanzato, di incentivi diretti e indiretti, sia per PMI sia per grandi industrie. È possibile accedere al Premio fiscale alla ricerca, per un importo pari al 14% delle spese sostenute dalle imprese, che si applica non solo per la ricerca, ma anche per personale, materiali e perfino per la costruzione delle infrastrutture necessarie.

Parallelamente esiste un ente federale (FFG) che offre contributi per progetti di R&S fino al 50% dei costi, a fondo perduto e tramite credito agevolato.

Ma gli incentivi, da soli, non bastano. Ciò che veramente fa la differenza è l’ecosistema innovativo che in Austria è tangibile e si respira ovunque. Non a caso anche quest’anno nella classifica European Innovation Scoreboard 2023, l’Austria è presente tra gli “Strong Innovators”, con prestazioni superiori alla media europea e alla guida della categoria, seguita da Germania, Lussemburgo, Irlanda, Cipro e Francia.