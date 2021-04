Perché l’euro digitale sarà strategico ed è urgente realizzarlo in fretta

La moneta, come le leggi, l’esercizio della giustizia e la difesa è una delle componenti fondamentali dell’identità e della sovranità di ogni Paese. Nessuna grande nazione, nessuna potenza che abbia voluto pensarsi grande ha mai immaginato di affidarsi alla valuta di altre nazioni e pretendere di mantenere l’indipendenza della propria politica monetaria, economica e fiscale, effetto diretto di quella sociale e culturale.

Anche per questo l’Europa deve accelerare i programmi per l’Eurodigitale, perché se rimane priva di uno strumento competitivo e alternativo al Dollaro Digitale o al Renminbi Digitale non potrà sopravvivere alla complessità della nostra epoca.

Viviamo in un tempo che gli esperti di geopolitica hanno definito G-Zero, altro che G20!

Molti sistemi di gestione sovranazionale sono venuti meno e i due principali leader, America e Cina - che per inciso non hanno mai amato la costituzione di un terzo soggetto globale come la UE con il suo Euro solido e indipendente - forti della loro potenza tecnologica ed economica rischiano di imporre al mondo una diarchia invincibile. Al momento, queste grandi potenze che perseguono traiettorie e progetti indipendenti si stanno fronteggiano in maniera sempre più aspra, ma ancora limitata all’ambito economico e culturale. Il passaggio a modalità di contrapposizione anche più “violente” e pericolose, però, per quanto da scongiurare non è affatto da escludere. Anzi è difficile ipotizzare che i prossimi decenni possano perpetuare la convivenza che il mondo ha conosciuto negli ultimi.

In questo scenario in cui il Covid-19 ha accelerato tutti i trend già in corso, prima tra tutti la digitalizzazione pervasiva, è evidente che nessun Paese europeo ha le carte in regola per posizionarsi, autonomamente, come potenza globale. L’unica speranza per gli europei di mantenere la propria sovranità resta quella di fare dell’Unione una vera grande potenza, dotandola di tutti gli strumenti che ne difendono indipendenza e autonomia. Il rafforzamento dell’economia, il ripensamento della governance, meccanismi di collaborazione più efficaci di fronte a crisi sanitarie comuni, una difesa comune e la tutela dei valori fondativi cercando di evitare altri errori drammatici come la Brexit.