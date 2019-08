Perchè l’Europa rischia di soccombere nella guerra dei dazi Usa-Cina di Adriana Castagnoli

3' di lettura

L’Europa rischia di essere il grande perdente nelle tensioni commerciali fra Usa e Cina che adesso scuotono anche i mercati finanziari globali. La svalutazione del renminbi sulla soglia dei 7 dollari è solo l’ultima contromossa di Pechino alla minacciosa politica tariffaria di Trump. I tre continenti sono coinvolti nella stessa guerra economica totale ma hanno visioni e situazioni diverse.

In Europa anni di bassi investimenti e di produttività stagnante, combinati con politiche che hanno favorito paghe basse e lavori senza qualità, piuttosto che industrie all’avanguardia, hanno lasciato l’economia dell’Ue in condizioni di apatia. Le industrie più competitive hanno puntato sull’Asia e sugli Stati Uniti per la crescita. Il rovescio della medaglia è che, quando il commercio internazionale langue, sull’Europa cala il gelo: l’Ocse ha appena ridotto le previsioni di crescita dell’Eurozona all’1,1% nel 2019.

A Washington la guerra economica si combatte su molti fronti. Per cominciare da quello valutario, la Fed, pur in presenza di una crescita ancora robusta e basata sulla supremazia tecnologico-militare Usa, si è allineata alle richieste, ma non alle attese, del presidente Trump tagliando i tassi dello 0,25%. Sul fronte dell’energia, il Comitato delle relazioni estere del Senato ha approvato una proposta di legge che impone sanzioni alle aziende che aiutano Gazprom, la grande impresa russa di Stato, a completare il controverso gasdotto Nord Stream 2 fra Russia e Germania, penalizzando così le compagnie europee coinvolte. I repubblicani in Senato preparano poi altri provvedimenti che, se approvati, imporrebbero a Trump sanzioni ancora più pesanti contro Mosca impedendone in pratica avvicinamenti strumentali a Putin. Quanto ai dazi, la politica protezionistica di Trump non ha raggiunto l’obiettivo di riequilibrare i conti con l’estero, ma ha deteriorato la crescita mondiale.

Nel Vecchio Continente l’industria tedesca traina l’export dell’Ue verso l’Asia e gli Usa mentre altri Paesi europei ne alimentano le catene di fornitura. Quando le aziende tedesche sono in difficoltà, i problemi si trasmettono ai vicini. La Germania è il primo partner commerciale europeo di Pechino. La crisi nella vendita di auto sul mercato del Dragone, dovuta altresì al rallentamento della crescita, pone a rischio i conti delle maggiori case produttrici tedesche che ricavano la massa dei loro profitti in Cina: Audi circa il 42%, Volkswagen il 38%, Daimler circa il 34%.

Perciò il conflitto commerciale Usa-Cina colpisce direttamente l’export tedesco e, di conseguenza, i paesi subfornitori a cominciare dall’Italia, per la quale la Germania è il più importante partner commerciale. Eppure la Germania continua a registrare consistenti surplus nelle partite correnti. Da qui il richiamo indiretto di Mario Draghi, in concomitanza con l’annuncio che la Bce è pronta a una nuova politica di stimoli monetari, agli Stati europei affinché utilizzino più ampiamente ed efficacemente la leva della politica fiscale per favorire una crescita endogena ormai indifferibile.