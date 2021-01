Perché l’Europa teme la crisi politica in Italia

Governo, Conte: sono qui a testa alta e senza arroganza

Siamo il maggior beneficiario della straordinaria mole di aiuti decisi da Bruxelles. E torna ad aleggiare il preconcetto su “les italiens”, inaffidabili in quanto incapaci di venire a capo delle proprie fragilità

Per comprendere a pieno i motivi che stanno alimentando a Bruxelles preoccupazioni e timori sulla crisi politica in atto nel nostro paese, occorre riavvolgere il nastro e valutare a pieno la portata della svolta apertasi in Europa nel lasso temporale che va dalle decisioni assunte nella primavera del 2020 e il faticoso via libera al Recovery fund da parte del Consiglio europeo del 10 dicembre. Si tratta di una serie di decisioni che non hanno precedenti: dalla sospensione del Patto di stabilità al Fondo Sure da 100 miliardi per combattere gli effetti della pandemia sull’occupazione, dalle nuove e più elastiche regole in materia di aiuti di Stato al varo del Next Generation Ue, che mobilita 750 miliardi di risorse attraverso l’emissione di titoli del debito pubblico europei (una svolta impensabile fino a qualche mese fa). Per finire poi con i 1.800 miliardi messi in campo dalla Bce sotto la forma degli interventi a sostegno dei debiti sovrani e con i 40 miliardi della Bei che intervengono con prestiti agevolati per le piccole e medie imprese, e con il Mes pandemico (che per l’Italia si tradurrebbe in 37 miliardi da destinare alla sanità). A tutto ciò si connette il nuovo bilancio pluriennale 2021-2027 da oltre 1.000 miliardi. Se si sommano tutte voci, l’Italia è il maggiore beneficiario in Europa di tali ingenti risorse: 300 miliardi, compresi i fondi strutturali e di coesione. Vi è dunque da stupirsi se la crisi politica in atto nel nostro paese viene percepita nelle capitali europee con un misto di stupore e di allarme?

La partita politica di Roma

Vi è un aspetto della surreale crisi politica aperta con l’uscita di Italia Viva dal Governo che pare non essere oggetto della dovuta attenzione. Se si guarda all’evoluzione delle decisioni assunte in sede europea dalla scorsa primavera in avanti, è del tutto evidente che la partita è stata condotta sotto la regia della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e del commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni con il contributo decisivo di Angela Merkel e della Germania che da luglio a dicembre ha guidato il semestre di presidenza dell’Unione. Da Parigi Emmanuel Macron ha offerto il sostegno della Francia, ed è stato tutt’altro che semplice aggirare i molteplici ostacoli che si sono frapposti sulla strada dell’intesa raggiunta dai 27 Stati dell’Unione sul Next Generation Eu (non ultimo il tema del rispetto dello stato di diritto, messo in discussione da Polonia e Ungheria). Un’intensa attività diplomatica e politica vi è dietro il risultato raggiunto, ed è stato possibile raggiungerlo anche grazie alla ritrovata credibilità in sede europea del governo italiano. La sensazione che aleggia a Bruxelles si può sintetizzare così: occorre accelerare al massimo le procedure, ma il rischio è che la crisi politica in Italia possa segnare una battuta d’arresto all’intero percorso di erogazione delle risorse (entro giugno dovrebbe essere erogata la prima tranche). Torna ad aleggiare il preconcetto su “les italiens”, alla fine inaffidabili perché incapaci di venire a capo delle proprie fragilità.

Crescita stagnante e debito alle stelle

Il problema vero è che ancor prima dell’esplodere della pandemia (nel 2020 il Pil calerà di almeno il 9%) l’economia italiana era alle prese con una crescita stagnante, da “zero virgola”, a causa di una molteplicità di fattori mai sostanzialmente affrontati e risolti (i “lacci e lacciuoli” di cui parlava Guido Carli). E ora, per effetto della più dura recessione mai subìta dal nostro paese in tempo di pace, e degli interventi in deficit disposti per farvi fronte (140 miliardi tra interventi emergenziali e ristori, compreso l’ultimo scostamento di bilancio da 32 miliardi appena chiesto dal Governo al Parlamento), il debito si avvia a raggiungere la cifra record del 160% del Pil. Vi è da stupirsi se i nostri partner europei sono allarmati? A fronte di ciò, e probabilmente anche per questo, l’Italia è il maggior beneficiario degli aiuti europei. Non pare dunque strano che vi sia presso le opinioni pubbliche europee e nei rispettivi governi una legittima aspettativa su come le risorse europee verranno utilizzate da parte di un paese come l’Italia che non brilla per capacità di spesa (siamo attorno al 40% di spesa effettiva dei fondi comunitari). Le chance offerte dal Recovery Fund sono molteplici, e potrebbero anche essere più incoraggianti dei 3 punti di Pil in più stimati dal Governo da qui al 2026. Ma quei fondi vanno spesi bene, le riforme che devono sostenere gli investimenti vanno realizzate e rapidamente. Già, ma per fare tutto ciò occorre un Governo sostenuto da una solida maggioranza politica, non un Governo appeso a una manciata di voti al Senato.

Attenzione all’effetto “palla di neve”

Per ora il nostro debito pubblico è al riparo da attacchi speculativi e da improvvisi mutamenti nel sentiment dei mercati, grazie al “paracadute” della Bce. Ma attenzione, perché la rete di salvataggio di Francoforte non può certo andare a coprire gli effetti di improvvise crisi politiche che rientrano nella piena responsabilità dei singoli Paesi. E quando torneranno, se pur con mutata veste, in vincoli in materia di disciplina di bilancio, come faremo fronte se non saremo riusciti a far crescere l’economia a un ritmo degno di questo nome? In termini tecnici si chiama effetto “snow-ball”, palla di neve, e si verifica quando il tasso di crescita del Pil nominale è inferiore al costo medio di finanziamento del debito. Ecco un altro motivo per comprendere perché la sfida del Recovery Fund europeo riguarda tutti i paesi, soprattutto quelli più indebitati. L’effetto palla di neve si avrebbe a valanga su tutti, se un Paese del calibro e del peso economico dell’Italia finisse di nuovo al centro di una tempesta finanziaria. Per noi mettere in sicurezza i conti pubblici è la precondizione fondamentale per prevenire nuove, possibili crisi finanziarie, anche in previsione delle nuove regole di bilancio che la Commissione europea comincerà a definire a partire dalla seconda metà del 2021. Nel nuovo set di indicatori farà il suo esordio una sorta di “green rule” che punti a scomputare gli investimenti sostenibili dal calcolo del deficit. Flessibilità, dunque, e attento monitoraggio (peraltro già presente nelle modalità di attuazione del Next Generation EU) su tempi di realizzazione e qualità degli investimenti messi in campo. In conclusione, se la pandemia ha aperto in Europa varchi prima impensabili, come l’emissione di fatto di bond europei, ora la partita riguarda tutti, nessuno escluso. E si gioca tutti nello stesso campo.