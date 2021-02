Perché l’idea del primo BTp a 100 anni ora non è più un tabù Secondo Althea Spinozzi, strategist per il reddito fisso di Saxo Bank, il Tesoro dovrebbe approfittare del forte interesse manifestato dagli investitori per piazzare il primo bond a 100 anni di scadenza della sua storia di Andrea Franceschi

Lo spread sotto i 100 punti base, è la prima volta da 5 anni

Secondo Althea Spinozzi, strategist per il reddito fisso di Saxo Bank, il Tesoro dovrebbe approfittare del forte interesse manifestato dagli investitori per piazzare il primo bond a 100 anni di scadenza della sua storia

Il rally dei BTp, reduci da una serie di sedute di forti acquisti grazie a quello che è stato definito “effetto Draghi”, si è ulteriormente consolidato ieri con i tassi del titolo a 10 anni che sono scesi al minimo storico dello 0,46 per cento. Quasi 20 punti in meno rispetto ai livelli a cui si attestava prima che il presidente Mattarella chiamasse l’ex numero uno della Bce a sbrogliare la matassa della crisi italiana. Il contesto ideale per il Tesoro ieri alle prese con un collocamento da 9 miliardi...