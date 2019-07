Perché l’inflazione ritornerà di Innocenzo Cipolletta

(Marka)

3' di lettura

Sono oltre 20 anni che l’inflazione nei Paesi industriali è di fatto scomparsa, tanto che si fa di tutto per farla tornare e si guarda con sgomento a prezzi che non si muovono come dovrebbero.

Per chi ha vissuto gli anni della stagflazione (inflazione alta e crescita bassa) questa è una novità assoluta. Ma è anche un ripetersi di novità (se così si può dire) nel senso dell’alternarsi di periodi con diversa inflazione. Durante il Miracolo economico (anni 50 e 60) l’inflazione era considerata come un’anomalia temporanea, da combattere con politiche restrittive di breve durata: la normalità era costituita da un’inflazione moderata, sotto al 2% annuo, mentre la politica economica puntava essenzialmente a mantenere una crescita elevata.

Poi vennero gli anni della stagflazione (anni 70 e 80 del secolo scorso) e si era arrivati alla conclusione che l’inflazione fosse un fenomeno permanente, insito nel sistema di crescita dei Paesi industriali. Le motivazioni di questo fenomeno erano diverse, ma attenevano quasi tutte alla lotta per la ripartizione del reddito e della ricchezza. L’onda inflazionistica era nata dall’esplosione dei prezzi delle materie prime (1973), del prezzo del petrolio (1974) e dal fluttuare delle monete che amplificavano o riducevano gli effetti inflazionistici generati dal mercato internazionale.

Gli effetti dell’indicizzazione

A loro volta, all’interno delle nostre economie, i processi più o meno espliciti di indicizzazione finivano per prolungare le ondate inflazionistiche. Per debellare il fenomeno dell’inflazione o per difendersi da esso vennero adottate molte strategie. Fra queste, una politica monetaria severa a partire dagli anni 80; uno sviluppo della tecnologia che riducesse il ricorso alle materie prime e all’energia; una ricerca affannosa ed efficace di nuove fonti di energia; la riorganizzazione dei processi produttivi per abbattere i costi e, soprattutto, una liberalizzazione spinta dei commerci internazionali per aumentare l’offerta di prodotti manufatti e servizi a prezzi contenuti (ciò che noi abbiamo chiamato globalizzazione).