Perché l’inquinamento aumenta la criminalità e peggiora il rendimento scolastico

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La qualità dell'aria nella pianura padana è notevolmente migliorata negli ultimi decenni, rimanendo comunque pessima. A farne le spese non è solamente la salute delle decine di milioni di residenti nelle regioni del Nord Italia. L'inquinamento porta anche ad un aumento della criminalità e ad un peggioramento del rendimento scolastico. Ad una prima apparenza il nesso tra questi fenomeni risulta forse oscuro (anche se, ricordiamocelo, in epoche non così lontane non era considerato “ovvio” nemmeno il danno provocato dal fumo di sigaretta), ma emerge in maniera chiara da una serie di studi che utilizzano proprio quelle tecniche per cui è stato assegnato la settimana scorsa il premio Nobel per l'economia .



Come mostrare che l'aria inquinata danneggia le capacità di apprendimento dei bambini? Ad esempio, guardando agli istituti scolastici che sono a meno di 250 metri da un'importante arteria stradale, sfruttando poi la direzione prevalente dei venti per determinare il rapporto causa-effetto tra esposizione agli inquinanti e risultati degli alunni.

Loading...

Effetto inquinamento sui voti

Questo è quello che ha fatto Jennifer A. Heissel, Claudia Persico e David Simon, dell'American University di Washington, in uno studio pubblicato di recente insieme ad altri colleghi. Hanno seguito, statisticamente parlando, gli studenti negli spostamenti tra scuole elementari e medie o tra medie e superiori. Quando uno studente si sposta in un istituto scolastico in cui l'aria è maggiormente inquinata, la media dei voti tende a scendere. Aumentano inoltre i giorni di assenza da scuola e la probabilità di tenere comportamenti tali da ricevere un provvedimento disciplinare come la sospensione.



Anche l'esito di esami importanti come quello di maturità è influenzato dall'inquinamento atmosferico. Uno studio condotto su dati israeliani mostra che se l'esame si tiene in un giorno in cui lo smog è particolarmente pesante, allora i risultati sono in media peggiori. Questo ha ripercussioni, ad esempio, sulla possibilità di entrare in facoltà universitarie selettive come medicina e, di conseguenza, può segnare la carriera lavorativa in maniera permanente.

Effetto inquinamento sulla criminalità

Anni di studio e impegno possono venire compromessi da un picco di polveri sottili. Ma c'è di più. Vivere in una zona con una qualità dell'aria più bassa espone maggiormente al rischio di essere vittima di aggressioni e altri tipi di crimini violenti. Anche in questo caso serve un metodo ingegnoso per mostrare che si tratta proprio di una relazione di causa-effetto e non di una semplice correlazione. Dopotutto, i quartieri più inquinati sono presumibilmente anche quartieri con maggiore povertà e disoccupazione, magari anche con maggiori problemi di dipendenza.