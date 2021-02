Perché l’Irap ha ormai finito il suo tempo di Federico Pica

L’imposta sul valore aggiunto si commisura all’importo lordo dei corrispettivi riferiti alla vendita di beni e servizi, importo da cui si sottrae l’Iva pagata dal contribuente per l’acquisto di materie prime e ausiliarie. Poiché è consentito detrarre dal tributo, così calcolato, l’Iva applicata sull’acquisto di beni capitale, questo tributo si commisura, in ultima analisi, sull’importo dei corrispettivi riferiti alla vendita di beni di consumo. Tutto ciò vale sempre che l’onere del tributo effettivamente si scarichi a valle del processo di produzione e distribuzione delle merci, dal produttore delle materie prime al consumatore finale.

Questa forma di imposta sul valore aggiunto non è la sola possibile: oltre al meccanismo di imposizione basato sul criterio della detrazione di imposta da imposta, che è quello vigente in sede europea, vi è la forma alternativa di calcolare il tributo detraendo base da base, cioè detraendo direttamente dal valore delle vendite il valore degli acquisti di materie prime e ausiliarie. A ben vedere, l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) corrisponde pienamente a questo secondo modello, sicché viene fatto di chiedersi per quale ragione, in Italia, debbano applicarsi due tributi il cui oggetto imponibile è il valore aggiunto, in luogo di uno. Su questo punto, anche in sede giudiziaria, si è svolta nel passato discussione impegnativa, anche se, a mio avviso, non esaustiva. Debbo peraltro dire che l’argomento della doppia imposta non è, in questo caso come per altri, a mio avviso dirimente.

Vi è, tuttavia, un punto che, in questo momento, occorrerebbe considerare con ogni attenzione. L’Irap non è soltanto un secondo tributo applicato sul valore aggiunto: può dirsi, infatti, che essa si applica al prodotto netto d’Italia (Pin) per la sola ragione che questo prodotto non è altra cosa che la somma dei valori aggiunti, al netto degli ammortamenti. Il punto è, quello che l’Irap è, rispetto all’Iva, una forma inferiore di tributo sul valore aggiunto. Infatti l’Irap, a differenza dell’Iva, tassa non solo i consumi ma anche gli investimenti (al netto degli ammortamenti). Nella situazione italiana e ancora più nella situazione delle zone deboli d’Italia, l’Irap è, o può essere, strumento del tutto esiziale.

Peraltro, l’argomento che l’Irap finanzia la sanità non è, a mio avviso, rilevante.

Se si assume a riferimento, infatti, la teoria del beneficio (l’imposta è dovuta con riferimento a un particolare beneficio che la spesa pubblica procura al contribuente) va detto che il valore aggiunto (il reddito prodotto; la somma di consumi più investimenti) non è un parametro significativo di misura del fabbisogno sanitario delle famiglie d’Italia. Vi sono, invece, rilevanti ragioni per connettere un tributo destinato al finanziamento della sanità al reddito personale dei contribuenti (progressività compresa).