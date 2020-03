Perché l’Italia può essere considerata un caso pilota

Così, il 3 febbraio con Ocdpc n. 630, la Protezione civile viene identificata come la struttura che coordina il soccorso e l'assistenza, i controlli in sede di sbarco, il rientro in Italia, avvalendosi di un Comitato tecnico scientifico(Cts). La rapida evoluzione della situazione epidemiologica nel giro di 48-72 ore, (a partire dal 20 febbraio) da Paese con casi importati a circolazione locale, ha determinato un ulteriore rafforzamento della strategia di contenimento e di distanziamento sociale in particolare attorno ai focolai epidemici, e della comunicazione.

Per l'epidemia in corso da Sars-Cov-2, le misure in atto per il contrasto della diffusione consistono nel:

a. contenimento dei focolai attraverso sistemi di sorveglianza passiva e attiva e attivazione di isolamento ad opera di Ssn, e Protezione civile;

b. il cosiddetto distanziamento sociale;

c. la comunicazione alla cittadinanza per l'adozione di stili di vita responsabili (igiene personale, riduzione del tempo trascorso in luoghi affollati) e corretta informazione attraverso i social media contro la fake news;

d. l'attivazione di numeri verdi dedicati a livello nazionale (1500 numero verde del ministero della Salute) e regionale, per la risposta alle domande dei cittadini. Per monitorare l'evoluzione della epidemia, verificare la progressiva efficacia delle misure di prevenzione adottate, fornire le adeguate garanzie in termini di autorevolezza, correttezza e trasparenza dei dati alle autorità internazionali (Oms, ECDC, Commissione europea), è stato richiesto all'Iss, che partecipa al Cts della Protezione civile di: garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica; fornire supporto tecnico scientifico al Ssn ai vari livelli di competenza territoriale sanitaria; gestire formazione e aggiornamento sull'emergenza in termini di risposta e contrasto all'epidemia (es. corsi FAD EDUISS, teleconferenza settimanale, supporto con pareri tecnici al Ssn); informare i cittadini attraverso il sito Epicentro e comunicati stampa; mantenere, unitamente al ministero della Salute, i rapporti con gli organismi internazionali.

Questo continuo rapporto con Oms, Ue, ed ECDC infatti, permette di armonizzare i criteri alla base della definizione di caso da Sars-Cov-2 e gli interventi di prevenzione e diagnosi. Vengono così adottate, in modo coordinato a livello internazionale, le stesse misure per il contrasto alla circolazione del nuovo coronavirus.

In particolare, il coinvolgimento responsabile e attivo della popolazione, unitamente allo sviluppo di vaccini, è l'arma in più per questa e per le sfide future a tutela del diritto costituzionale alla salute.

Nella attuale prospettiva epidemiologica l'Italia può essere considerata un caso-pilota nella gestione della risposta alla circolazione del nuovo Coronavirus come sottolineato dall'Oms Europa, l'Ue e l'ECDC.