Perché l’Italia rischia di perdere la corsa all’efficientamento

La direttiva Ue sull’efficientamento a tappe forzate degli edifici residenziali in Europa è una misura sicuramente interessante. La definirei però distante dalla realtà per una serie di motivi.

Innanzitutto faccio riferimento ai tempi, troppo stretti e troppo poco strutturati perché possano portare, in Italia, a una riforma organica che accolga questa norma. Il 2030 è dietro l’angolo e, senza una costruzione ben definita e cristallizzata di norme, saremmo già in ritardo.

Come secondo punto andrebbe finalmente approvata una ridefinizione del catasto e, soprattutto, una applicazione pratica dei regolamenti attuativi, per mappare realmente e in modo univoco gli immobili presenti in Italia (in termini di età, struttura, storia; su quelli storici dovremmo però intervenire in modo differente e questo è un tema che non colpisce tanti Paesi dell’Unione).

Bisognerebbe poi investire – con ingenti fondi europei in ottica di pianificazione pluriennale di almeno cinque anni – nella creazione di un vero e proprio distretto dell’edilizia. In tanti settori sono state create delle aree dedicate, con agevolazioni, alta formazione, sinergie incentivate tra le aziende. In edilizia non si è mai pensato a un riordino vero e proprio ma ci sono migliaia e migliaia di microimprese che, senza logica, senza pianificazione, senza competenze, portano avanti progetti

che poi muoiono o soffrono crisi di liquidità, crisi di gestione e, soprattutto,

che favoriscono il lavoro

in nero.

Sarebbe poi necessaria una costante e virtuosa formazione per il mondo edile, dando

vita a percorsi professionalizzanti per avere operai e worker manager specializzati, competenti e che possano elevare culturalmente questo mestiere.