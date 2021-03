Perché l’onda d’urto Esg travolgerà l’industria dell’asset management Secondo Goldman Sachs la via della sostenibilità è una scelta obbligata. I gestori europei sono avanti di quelli americani (tranne BlackRock) di Lucilla Incorvati

Per gli asset manager di tutto il mondo virare verso le strategie Esg non è più un’opzione. In primis i fondi Esg hanno dimostrato più robuste performance (gli indici azionari Esg europei e statunitensi hanno sovraperformato quelli non Esg ad uno, tre e cinque anni) attirando nel 2020 in Europa e negli Stati Uniti flussi record: 184 miliardi di euro nel Vecchio continente, decisamente più avanti rispetto agli Stati Uniti dove i flussi sono stati pari a 50 miliardi di dollari (dati Morningstar).

