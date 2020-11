Perché l’onda green travolge fondi immobiliari, private equity e real asset Le società di gestione entro marzo dovranno fare trasparenza sui loro siti e nella documentazione precontrattuale come hanno integrato investimenti e rischi Esg di Vitaliano D'Angerio

Le società di gestione entro marzo dovranno fare trasparenza sui loro siti e nella documentazione precontrattuale come hanno integrato investimenti e rischi Esg

Nessuna eccezione. La sostenibilità arriva anche per gli investimenti illiquidi. Immobiliare, private debt, private equity: tutte le società di gestione dovranno mettere in trasparenza, sui loro siti e nella documentazione precontrattuale, come hanno integrato il rischio Esg (ambiente, sociale, governance) nei propri prodotti finanziari. E se invece tali rischi non sono ritenuti rilevanti dovranno spiegarne i motivi (comply or explain). La data di scadenza è quella del 10 marzo 2021. Ci sono poi norme di secondo livello che potranno essere applicate più avanti nel tempo.

Regolamento verde

Come già detto altre volte, il regolamento europeo 2088/2019 ha messo da parte in modo definitivo le “chiacchiere green” nel mondo finanziario. Tutti i protagonisti di questo settore dovranno prendere in considerazione i rischi Esg o spiegare perché non lo faranno. Anche, come detto, il mondo degli asset illiquidi. Un settore, quest’ultimo, che sempre di più sta conquistando gli investitori istituzionali e in particolare quelli previdenziali.

Gli enti previdenziali e gli investimenti illiquidi

Secondo la recente ricerca di Forum per la finanza sostenibile-Mefop-MondoInstitutional, il 74% degli investitori previdenziali italiani intervistati, attivi nella sostenibilità (39 su 53), effettua investimenti alternativi; si tratta soprattutto delle Casse di previdenza dei professionisti, quindi primo pilastro. Ammonta a ben 184 miliardi di euro la massa in gestione degli investitori previdenziali (fondi pensione, casse di previdenza, Pip) che hanno partecipato all’ indagine. Più della metà dei rispondenti, il 62% (in termini assoluti 53 su 85), ha dichiarato di applicare una strategia di investimento sostenibile ai prodotti monitorati. I piani attivi in termini di Sri (socialmente responsabili) gestiscono circa 127

miliardi di euro, corrispondenti al 70% del patrimonio complessivo dei rispondenti.

«La maggioranza (25 su 39) – viene spiegato nel documento – adotta strategie socialmente responsabili anche in questa classe di attivo», ovvero in real estate, private equity e private debt. Senza dimenticare inoltre che pure i fondi di fondi in asset alternativi effettuano addirittura delle due diligence sostenibili sui veicoli in cui investono, chiedendo alle società di gestione di sottoscrivere i Principi di investimento responsabile (Pri) dell’Onu: è il caso per esempio del Fondo Italiano Investimenti (FII Sgr).