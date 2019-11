Perché l’operazione Tiffany sarà l’ennesimo trofeo di Lvmh

3' di lettura

E' ufficiale, LVMH compra Tiffany per 14,7 miliardi di euro

Racchette da ping pong, collari per cani, profumi e diamanti da museo: il successo di un marchio sta anche nella sua capacità di estendersi a categorie e prezzi molto diversi fra loro. Come la sua appetibilità. È dunque anche per l’ampiezza delle sue referenze, tutte unite sotto il tipico azzurro codificato anche da Pantone con il numero 1837 (l’anno della sua fondazione) che Lvmh ha scelto Tiffany per il più ingente investimento della sua storia.

Un segmento in forte sviluppo

Un’operazione che potenzierà la sua divisione Watches&Jewelry, il suo segmento più piccolo per valore (nel 2018 ha generato il 9% dei suoi quasi 4 miliardi di ricavi), ma anche fra i più promettenti dell’intera industria del lusso. Come conferma il fatto che nel corso di quest’anno Armani, Prada e Gucci abbiano lanciato le loro prime linee di alta gioielleria. E Richemont, competitor di Lvmh insieme a Kering, in settembre ha comprato Buccellati dal fondo cinese Guangtai.

Il marchio leader dei gioielli Lvmh è oggi Bulgari, rilevato nel 2011 per 3,2 miliardi di euro e rilanciato con successo, seguito da Chaumet. «Avremo il caso Bulgari come modello», ha detto ieri Bernard Arnault, presidente del gruppo, commentando l’operazione, la prima nel continente statunitense per Lvmh.

La ricchezza della versatilità

Tiffany è un marchio storico, fondato cinquant’anni prima di Bulgari nel 1837, ma a differenza del collega romano ha già un’impostazione lifestyle che lo rende più versatile e per questo complementare con gli altri marchi della stessa divisione.

All’ultima notte degli Oscar, Tiffany ha messo al collo di Lady Gaga, idolo dei nuovi clienti Millennials, un collier con un diamante giallo da 30 milioni di dollari. Per l’Avvento, propone solo quattro pezzi di un calendario con gioielli da 112mila dollari. E poche settimane fa ha lanciato la sua prima linea per uomo, altro business in pieno sviluppo nell’industria dei gioielli, composta dai classici fermacravatte ma anche dai cosiddetti “toys” (come le racchette da ping pong, appunto), passione soprattutto dei nuovi ricchi del pianeta.