Perché per la Cina vendere T-bond sarebbe un autogol

Quello dei treasuries è considerato il mercato più liquido, profondo e sicuro al mondo. In aggiunta, offre rendimenti positivi. I principali concorrenti, i bund tedeschi e i titoli giapponesi, hanno tassi negativi nella scadenza a 10 anni e non hanno né la profondità, né la varietà dei treasuries. Se la Cina vendesse T-bond, non mancherebbero altri compratori, a maggior ragione se i tassi salissero. Dopo un eventuale picco di breve periodo, i rendimenti tornerebbero a scendere. Come spiega Fedeli, «ci sono altre forze in gioco che influenzano il mercato. Guardiamo a quello che sta succedendo al momento, in particolare la preoccupazione per le tensioni commerciali e l’impatto sull’economia globale, che stanno incrementando la domanda di treasuries. Questo ha controbilanciato le vendite dalla Cina e i rendimenti, infatti, sono scesi. E non dimentichiamo che la Federal Reserve può diventare il compratore di ultima istanza, perché potrebbe rispondere a un dumping dei treasuries con operazioni di mercato».

Se Pechino riuscisse davvero a spaventare i mercati, la corsa verso i titoli di Stato Usa accelererebbe, come di solito accade in queste circostanze. «Una trade war in piena regola - sottolinea Kam - creerebbe sicuramente un rischio al ribasso per la crescita globale, con l’effetto di creare una domanda per i treasuries, visti come porto sicuro, che vanificherebbe l’effetto di un’ipotetica vendita da parte della Cina». Al contrario, per Pechino sarebbe difficile trovare titoli alternativi, della stessa qualità.

Un’opzione potrebbe essere l’oro «e infatti la Cina - sottolinea ancora Fedeli - ha comprato in proporzione più oro ultimamente, ma le riserve valutarie cinesi sono enormi paragonate alla produzione globale di oro. La scarsità di alternative è dimostrata anche dal fatto che parte del ricavato dalla vendita dei treasuries viene reinvestito in titoli a breve scadenza».

IL PESO DI PECHINO IL PESO DI PECHINO

Un trend che parte da lontano

La Cina è il primo detentore estero di debito sovrano Usa dal 2008, quando ha superato il Giappone. Dal 2010, la quota di titoli di Stato Usa nel suo portafogli supera ampiamente i mille miliardi di dollari. I surplus commerciali accumulati anno dopo anno ne hanno alimentato le riserve in valuta (oggi pari a 3mila miliardi di dollari): i titoli di Stato Usa hanno sempre rappresentato il posto più ovvio dove parcheggiarle. Il picco è stato raggiunto nel 2013, a 1.316 miliardi di dollari. Da allora è iniziata una discesa che ha visto una brusca accelerazione nel 2015, quando la Banca centrale ha venduto in modo massiccio per contenere la svalutazione dello yuan.

Più di recente, «la Cina - ricorda Fedeli - ha venduto treasuries in 7 degli ultimi 8 mesi fino ad aprile. Nel passato, il motivo per la vendita è stata la diminuzione della dipendenza dai treasuries e il sostegno della moneta. La vendita, però, è stata graduale e continuerà, a mio avviso, in maniera graduale».