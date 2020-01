Perché per la prima volta in un secolo gli Usa hanno chiuso una decade senza recessioni

USA, LA RIPRESA DELL'ISM NON MANUFATTURIERO Mentre la manifattura arretra i servizi sono in espansione. (Ufficio Studi Il Sole 24 Ore)

Mentre la manifattura è in contrazione (il relativo indice nel corso del 2019 è sceso sotto i 50 punti che delimitano l’espazione dalla contrazione) il settore dei servizi (che incide molto di più oggi sul Pil nelle economie avanzate rispetto al contributo della manifattura) è tornato a crescere, sconfessando con un colpo di coda le nuove Cassandre che nei mesi scorsi avevano ipotizzato il sentore di un malessere in arrivo per l’economia a stelle e strisce.

Il calcolo delle probabilità

Un altro dato sembra poi allontanare la recessione. Le sue probabilità a 12 mesi sono scese dal 35% dell’autunno del 2019 all’attuale 30%.



LE PROBABILITÀ DI RECESSIONE USA A 12 MESI Rispetto ai picchi di ottobre 2019 sono in calo

In questo quadro Wall Street ha aggiornato anche ieri i massimi storici su tutti e tre i suoi principali indici (Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq). In 10 anni (gli stessi in cui il Pil è sempre cresciuto ininterrottamente) l’S&P 500 è salito del 200%. È vero che le quotazioni non sono a buon mercato (il rapporto prezzo/utili è salito a 21 volte) ma è anche vero che non si tratta di valutazioni da bolla finanziaria.

Politica monetaria moderna

Il record della prima decade della storia senza decrescita è figlio di tante variabili: tra questi sicuramente l’esser stati i primi ad aver inaugurato, con il quantitative easing, la politica monetaria moderna e l’aver avuto dal 2016 un presidente (Donald Trump) che non lesina a spingere al massimo la leva fiscale (attraverso deficit e misure di agevolazione fiscale come quella sul reimpatrio dei capitali per le imprese Usa) facendo peraltro pressioni indebite alla Federal Reserve affinché tagli contemporaneamente tassi e adotti altri stimoli anche non convenzionali.

Nuova era della finanza

È chiaro che più si avanza più i rischi (se non altro statistici) di recessione aumentano. Ma è pur vero che nella nuova era della finanza (dove i paradossi non mancano come il fatto che un quarto dei bond mondiali in circolazione esprima tassi negativi) anche la macroeconomia sta vivendo degli aggiornamenti inediti. Soprattutto se politica fiscale e politica monetaria spingono contemporaneamente nella stessa direzione espansiva.