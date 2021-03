Perché con la rivoluzione green e digitale, l'impresa pubblica può essere uno strumento efficace

I processi di privatizzazione a livello nazionale si sono rallentati molto, mentre su scala locale si è ridotto il numero delle imprese pubbliche, dopo il Decreto Madia, ma non il loro valore economico.

Nei momenti chiave della crescita economica nazionale, l'impresa pubblica ha sempre garantito un ruolo centrale, con aspetti positivi (investimenti, innovazione, efficacia) e non solo negativi (nomine caratterizzate politicamente, inefficienza, sindacalizzazione eccessiva).

Oggi, di fronte alla grande “rivoluzione green e digitale”, l'impresa pubblica può rappresentare uno strumento efficace e in alcuni settori indispensabile. Non solo perché di fatto occupa importanti segmenti di mercato (specie nei servizi pubblici locali), ma perché particolarmente adatta per sua stessa natura a realizzare progetti di transizione ecologica ed energetica in tempi rapidi. A condizione, tuttavia, che questo tipo di impresa cambi di nuovo pelle, come ha fatto altre volte nella storia nazionale.

Naturalmente non è l'unico strumento di politica industriale disponibile, e andrà inserita all'interno di una robusta politica di mercato, concorrenziale e aperta agli operatori di tutti i tipi di proprietà.

Realizzare investimenti strategici per almeno 100 miliardi di euro nei prossimi sei anni non sarà affatto semplice, non basta avere un buon Recovery Plan e molti finanziamenti europei. Occorre garantire la famosa “execution”, ovvero individuarne le gambe operative.