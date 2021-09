Perché il lavoro smart non piace al ministro Brunetta?

Serve una rivoluzione copernicana

Studi recenti dello University College di Londra, mostrano come la riduzione della produttività e della soddisfazione professionale nel Regno Unito sia dovuta non tanto all'utilizzo di modalità di lavoro agili, ma piuttosto alla mancanza di autonomia sul posto di lavoro. Affinché i benefici legati allo smart working si materializzino, quindi, è necessaria una rivoluzione copernicana nella mentalità del management nonché nella normativa di riferimento. Occorrerebbe, per esempio, iniziare a ragionare intorno al tema del diritto alla disconnessione, all'adeguatezza dei luoghi di lavoro e dei limiti all'invasività del controllo. Per questo occorrerebbero innovazioni organizzative e normative oltre che massicci investimenti in digitale e formazione.

Sarà forse questa la ragione della restaurazione che si prepara nella pubblica amministrazione? Per risparmiare sui costi dell'innovazione e, in fondo, mantenere lo status quo organizzativo.

Il ministro Brunetta si è fatto una reputazione di riformatore ed innovatore proprio in un settore tradizionalmente refrattario alle novità, come la pubblica amministrazione. Ora gli si presenta un'occasione d'oro per far fare all'intero settore un passo avanti nella direzione di una non più procrastinabile modernità. Avrebbe la maggioranza dei lavoratori dalla sua parte, una situazione storicamente inedita. Ci auguriamo sia capace di affrontare con coraggio la sfida che l'attende, guardando avanti e non facendo passi indietro.