Perché la lotta ai monopoli tech è una questione di giustizia sociale Con la raccolta, la gestione e lo scambio delle nostre digital footprint, delle tracce della nostra vita online, le grandi tech companies hanno acquisito un potere mai emerso prima in ambito economico di Vittorio Pelligra

Era il maggio del 1911 quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ordinò lo smembramento della Standar Oil Company di J.D. Rockefeller in trentaquattro diverse società indipendenti per neutralizzare gli effetti nocivi legati al controllo monopolistico del mercato del petrolio. Si poté agire in modo così deciso grazie allo Sherman Act, la prima forma di norma antitrust che il Congresso aveva votato su proposta del senatore dello Stato dell'Ohio, John Sherman, e che il presidente Benjamin Harrison aveva promulgato nel 1890.

Era una riaffermazione della politica sulle ragioni dell'economia, ma soprattutto rappresentava un tentativo di salvaguardare la stabilità del governo democratico della nazione. «Così come non accettiamo il potere assoluto di un re - scrisse Sherman - allo stesso modo non dovremmo accettare che sia un re a trasportare, produrre e vendere tutto ciò che ci è necessario per vivere». Il sospetto degli americani nei confronti delle grandi corporations si mantenne stabile negli anni e il controllo della politica sui comportamenti anticoncorrenziali andò avanti con vigore per oltre mezzo secolo.

«Uguali opportunità nel mercato»

Il presidente Theodore Roosevelt diede gambe e braccia allo Sherman Act, rivendicando il diritto di ogni americano a «uguali opportunità nel mercato» facendo passare il numero dei dipendenti dell'Ufficio Antitrust del Dipartimento di Giustizia, da diciotto unità a più di cinquecento. I mercati si sviluppavano perché la politica operava per mantenerli aperti. Nel 1952 la AT&T, invitò nella sua sede di New York e poi negli stabilimenti in Pennsylvania, decine e decine di ingegneri delle più importanti imprese concorrenti provenienti da tutto il mondo. L'AT&T aveva pochi mesi prima brevettato il transistor, una nuova invenzione che avrebbe rivoluzionato il mercato dell'elettronica e portato all'invenzione del microprocessore. Ora aveva radunato nelle sue sedi gli ingegneri delle imprese concorrenti per spiegargli nel dettaglio come era stato progettato e come sarebbe stato possibile, per loro, riprodurlo.

Perché tutta questa generosità? Semplicemente perché il governo temeva che poche grandi corporations avrebbero potuto ostacolare la diffusione dell'innovazione e, per evitare questo rischio l'AT&T, fu obbligata a concedere ai concorrenti la licenza per la produzione dei transistor per cifre irrisorie. Questo, se da una parte ridusse i profitti, dall'altra portò all'esplosione del mercato dell'elettronica di consumo negli anni immediatamente successivi. Seguendo la stessa filosofia, la General Electric dovette vendere le licenze delle sue lampadine e l'IBM quelle dei suoi mainframe. Pochi anni dopo il Governo intervenne nuovamente per costringere la stessa IBM a concedere la possibilità a programmatori esterni di scrivere software per i suoi computer. Questo portò immediatamente alla nascita del mercato del software e di decine e decine di nuove imprese, tra cui quella fondata nel 1975 da Paul Allen e Bill Gates, la Microsoft. Tra il 1941 e il 1959, il mercato dell'elettronica venne “aperto” in questo modo, costringendo più di centro imprese a rendere disponibili le licenze per l'utilizzo dei loro brevetti.

La difesa della libertà d'impresa

La limitazione del potere di mercato delle grandi corporation è stato per lungo tempo un tratto distintivo e punta d'orgoglio della politica americana. La salvaguardia dell'autonomia e della libertà d'impresa di tanti, contro la prepotenza, l'avidità e lo strapotere di pochi. Le ragioni che fondavano le politiche della concorrenza in quegli anni e per molti anni a venire erano ragioni politiche, legate al tema della libertà. Ancora nel 1962, la Corte Suprema blocca l'acquisizione da parte della Brown Shoe Company, di una impresa concorrente, sulla base del fatto che, dopo l'operazione, la Brown Shoe avrebbe potuto vendere le sue scarpe ad un prezzo così basso da impedire l'ingresso nel mercato di nuove imprese e da mettere in seria discussione la sopravvivenza di quelle già operanti. La legittimazione della sentenza è di natura politica e non economica. Non ha niente a che fare con questioni di efficienza o di tutela del consumatore, ma piuttosto con la libertà di impresa.