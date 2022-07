Perché i mercati hanno sorpreso tutti e non sono crollati dopo la peggiore inflazione Usa da 40 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Volatilità in calo, dollaro in discesa e Nasdaq in leggero rialzo. In pochi avrebbero scommesso su questa reazione degli asset finanziari dinanzi al peggiore dato da 40 anni sull’inflazione statunitense (salita al 9,1% a giugno) che difatti spiana la strada a un maxi-rialzo dei tassi a fine mese da parte della Federal Reserve. Stando al FedWatch tool - uno strumento di calcolo elaborato dal Cme di Chicago per misurare le probabilità sulle prossime manovre della riserva federale - lo scenario di un...