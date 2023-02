Perché i mercati rischiano di abbassare la cresta di fronte ai falchi Bce

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno sguardo rivolto alla crescita e uno (molto più preoccupato) verso Francoforte. Il legittimo sollievo per gli ennesimi dati incoraggianti che testimoniano la tenuta dell’economia europea e le crescenti possibilità di scampare la temuta recessione si scontra con la presa di coscienza che la Bce possa spingere l’asticella dei tassi ben più in alto di quanto si potesse sperare soltanto qualche settimana fa. Si spiega in fondo così l’ottica del bicchiere «mezzo vuoto» con cui i mercati hanno accolto...