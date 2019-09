Perché nel mezzo della guerra dei dazi Wall Street è un passo dal record

Wto: Cina presenta ricorso contro gli ultimi dazi Usa

Il 26 luglio 2019 l’indice S&P 500 di Wall Street chiudeva la giornata a 3.028 punti. Nell’ultima seduta ha oscillato intorno ai 2.980 punti. Ciò vuol dire che la Borsa Usa è un passo dal massimo di tutti i tempi. Per l’esattezza basterebbe un rialzo dell’1,5% per riportarsi nuovamente in territorio inesplorato.

Ad altre Borse manca molto di più: a Piazza Affari (indice FTSE MIB) il 127%, alla Cina il 94%, al Giappone l’82%. Più vicine Germania (10%) e Londra (8%).

A dispetto di chi da mesi ipotizza l’arrivo della recessione negli Stati Uniti la Borsa continua a stupire gli investitori con effetti speciali: da inizio anno il Nasdaq, l’indice tecnologico, è salito del 22%, l’S&P 500 del 20% e l’altro grande indice, il Dow Jones, del 16%.

Da aprile 2018 è scoppiata ufficialmente la guerra dei dazi tra Usa e Cina. Una guerra che si è tradotta per ora in un rallentamento dell’andamento dell’economia globale, in una forte svalutazione dello yuan nei confronti del dollaro (-11%) e in tanta incertezza per gli investitori.