Perché non dovremmo mai zittire il dibattito interiore

Ogni nostra decisione è frutto di un dialogo. Anche quando si tratta di una scelta assolutamente individuale e privata essa è il frutto di una deliberazione che coinvolge più voci. Le parti di questa deliberazione non sono altro che le diverse aree del nostro cervello implicate nel processo decisionale e le loro “voci”, per così dire, sono gli impulsi che ci spingono verso un'opzione o un'altra. Ciò che al fine decidiamo, effettivamente, di fare emerge come il risultato di un continuo dibattito interiore nel quale sembra avere la meglio chi più alza la voce.

I fattori che determinano la scelta

Consideriamo, per esempio, una semplice decisione d'acquisto. La teoria microeconomica del consumatore ci spiega, a questo riguardo, che ogni scelta è determinata da due fattori: le preferenze individuali relative ai vari beni e il vincolo di bilancio che riduce le possibili scelte solamente a quelle che il consumatore può permettersi. Si assume, poi, che l'obiettivo della scelta sia quello di ottenere la maggiore utilità possibile dato il vincolo. Studi recenti sul funzionamento del nostro cervello durante scelte di questo tipo hanno mostrato che ognuna di queste dimensioni, le preferenze, i vincoli di bilancio e l'utilità, hanno, in effetti, dei correlati neuronali.

Attraverso un ingegnoso esperimento Brian Knutson, neuroscienziato dell'Università di Stanford, assieme ai suoi colleghi sono riusciti ad individuare queste aree e ad ascoltare le loro “voci” proprio mentre le decisioni di acquisto avevano luogo. Ad ogni partecipante venivano innanzitutto mostrati vari beni, una scatola di cioccolatini, un libro, un registratore digitale, etc. Dopo pochi secondi appariva anche il prezzo associato a ciascun bene. A quel punto i soggetti che avevano in precedenza ricevuto un bel gruzzolo per la loro partecipazione all'esperimento, dovevano decidere se spendere parte di quanto appena guadagnato per acquistare quel determinato bene a quel determinato prezzo. Un dettaglio non irrilevante dell'esperimento è che mentre tutte queste fasi avevano luogo i partecipanti si trovavano all'interno di una macchina per la risonanza magnetica funzionale che verificava in tempo reale l'attivazione differenziale delle diverse aree cerebrali.

Quali aree del cervello si attivano

I risultati dello studio mostrano che la preferenza per un certo bene è correlata ad una corrispondente attivazione del nucleus accumbens, un'area associata alla ricompensa e all'esperienza di sensazioni piacevoli. Più mi piace quel bene, più il mio nucleus accumbens mi gratifica all'idea di possederlo. Durante la presentazione del prezzo, invece, ad attivarsi è la corteccia prefrontale mediale, un'area associata ai processi cognitivi di alto livello e alla deliberazione razionale. La sua attivazione è tanto maggiore quanto più grande è la differenza tra il prezzo mostrato e il prezzo massimo che il soggetto sarebbe stato disposto a pagare per acquistare quel determinato bene. Infine, durante la fase di scelta, la protagonista diventa l'insula, un'altra area tradizionalmente coinvolta nelle esperienze avversive, come il dolore o il disgusto. Minore è l'attivazione dell'insula maggiore è la probabilità che il bene venga effettivamente comprato.

Ricapitolando, questi dati sembrano mostrare che dietro ogni decisione d'acquisto anche semplice, si sviluppi un dibattito a più voci nel nostro cervello tra il nucleus accumbes che ci fa prefigurare il piacere connesso all'acquisto, l'insula che ci fa provare il dolore dell'esborso monetario – è interessante notare, a questo proposito, che quando paghiamo con la carta di credito invece che in contanti l'attivazione dell'insula si riduce – e, infine, la corteccia prefrontale che fa i calcoli e ci fa capire se quel bene a quel dato prezzo rappresenta un affare oppure no. Chi più alza la voce vince! I ricercatori hanno sviluppato una tecnica grazie alla quale sono in grado di prevedere se il bene verrà acquistato prima che il soggetto stesso abbia deciso se acquistarlo o meno semplicemente misurando i livelli di attivazione delle varie aree. Se la “voce” del nucleus accumbens e quella della corteccia superano in “volume” e persuasività quella dell'insula allora ci sarà l'acquisto altrimenti no.