Perché non è il momento di allentare le sanzioni contro la Russia

Le altre principali conclusioni sono le seguenti:

Come effetto congiunto delle sanzioni e dell’abbandono da parte delle società straniere, la posizione della Russia come Paese esportatore di materie prime si è deteriorata in modo molto profondo rendendola oggi molto debole e costringendola a tentare una difficile riconversione verso i Paesi dell’Asia;

Per quanto il sistema delle sanzioni non sia rigorosissimo, in questi mesi le importazioni russe sono crollate. In particolare Mosca ha difficoltà a procurarsi alcune componenti indispensabili, parti di ricambio e tecnologie, tanto da registrare evidenti scarsità d’offerta in molti settori;

Nonostante le dichiarazioni di Putin sull’autosufficienza dell’industria russa e sulla sostituzione delle importazioni, l’attività industriale in molti settori è praticamente ferma; i prezzi dei prodotti finali stanno crescendo visibilmente e si manifestano segnali di grave insoddisfazione dei consumatori;

Putin sta utilizzando massicciamente il bilancio dello Stato per sostenere l’economia. L’effetto è che per la prima volta da molti anni, il bilancio chiuderà in deficit (per almeno il 2% del Pil) e il governo dovrà utilizzare i fondi di riserva accantonati in questi anni a fronte delle esportazione di gas e di petrolio;